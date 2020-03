Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Finanţelor Publice, Lucian Ovidiu Heiuş, a primit marţi aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au avizat negativ noul mandat cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă şi 19 abţineri AGERPRES/(AS – autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea).

”Cred că este un rezultat al activității pe care am avut-o în Comisia de Buget Finanțe. Recunosc că am lucrat foarte bine, chiar dacă punctele noastre de vedere nu au coincis, dar mereu am discutat cu cei de la PSD pe probleme, pe soluții.”, a spus Lucian Heiuș.

Tot azi, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, a primit aviz pozitiv. Acesta a primit 14 voturi „pentru”. Șase au votat „împotrivă”.

