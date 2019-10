Reprezentanţii PNL susţin că vor rămâne pe calendarul PSD în ceea ce priveşte majorarea pensiilor. Astfel, următoarea creştere a punctului de pensie ar trebui să aibă loc la 1 septembrie 2020.

Ministrul interimar al Muncii, Marius Budăi, a declarat că nu are însă încredere în decizia luată de PNL, precizând că astfel de persoane nu au ce căuta în politică.

“Nu-i cred. Este simplu. Nu-i cred. Premierul desemnat tocmai a anunțat ieri că scutirile de impozit, date de PSD, sunt niște tertipuri populiste. Orice venit trebuie impozitat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vor introduce impozitul pe pensiile de sub 2.000 de lei și vor reintroduce 5,5% CAS. Nu am cum să îi cred. Până ieri strigau sus și tare că nu sunt bani, acuma sunt bani că suntem în campania electorală. Nu am cum să îi cred. (…) Când mințim, când spunem că avem bani? Sau când spunem că dăm? După doi ani de strigat sus și tare că nu sunt bani, vii acum și spui că sunt bani și dai? Când ai mințit? Atunci sau acum? Oamenii de genul acesta nu au ce căuta în politică. Cândva au mințit”, a declarat ministrul Marius Budăi pentru România TV.

Legea Pensiilor prevede că următoarea creştere a punctului de pensie ar trebui să aibă loc la 1 septembrie 2020, de la 1265 de lei, cât este în prezent, la 1775 de lei, adică o creştere semnificativă de 40%.

