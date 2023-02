În acest sens, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat că niciodată nu a iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură.

Cătălin Predoiu, răspunde acuzațiilor

„În data de 18 ianuarie 2023 am afirmat că un anumit acuzat a fost achitat. În realitate, informaţia pe care o aveam era greşită, procesul fiind încă pe rol, fapt pe care nu îl cunoaşteam, nefiind la curent cu mersul proceselor penale, nu aceasta este activitatea de care mă ocup la minister.

Din păcate, ignorându-se textul ad literam al declaraţiei mele, s-a speculat timp de două săptămâni, aşa cum s-a speculat şi astăzi, într-o veritabile minicampanie politică, în sensul că aş fi anunţat deja un verdict viitor în respectivul caz, ba chiar şi cum s-a spus şi astăzi, că sunt în general la curent cu ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri.

În realitate şi în concret, spusele mele au fost ”şi ulterior achitat”, sintagma fiind fără îndoială, pentru un interpret de bună credinţă, una care se referă la un eveniment trecut, consumat şi nu la unul viitor, care urmează să se întâmple.”, a declarat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu: Am luat şi iau ca martor întreg sistemul judiciar

Mai mult, Cătălin Predoiu a susținut că la fel de superficial a fost speculată şi precizarea că nu a avut informaţia din surse oficiale.

„În absenţa unui proces de intenţie, se poate lesne obseva faptul că în concret a fost vorba pur şi simplu exclusiv de o infromare eronată, în ceea ce mă priveşte, pe care o regret, departe de orice intenţie şi cu atât mai puţin acţionând în afara limitelor competenţelor mele legale, a normelor legale şi morale.

După cum am şi declarat ulterior, am luat şi iau ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată, în niciun context, nu am iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură.” , a mai spus ministrul Justiției.

De asemenea, Cătălin Predoiu a ținut să menționeze că întreaga sa activitate din cadrul madatului a rezultat în acte, măsuri şi proiecte devenite ulterior legi, ce au „consolidat statutul de independenţă a justiţiei şi principiul autoguvernării”