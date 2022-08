A fost aprobată prima rectificare a bugetului de stat din acest an

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat joi că a fost aprobată prima rectificare a bugetului de stat din acest an, dar și rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat.

„Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar şi rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Naţională de Prognoză care estimează o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul iniţial, şi un PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei, rezultatele privind veniturile bugetare pe primele şase luni precum şi analiza execuţiei bugetare pe primele şase luni la toţi ordonatorii de credite şi ţinând cont de priorităţile pe care le-am asumat la Guvern pe partea de pachete de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni, care au fost parţial finanţate în prima jumătate a anului şi continuă să fie finanţate prin această rectificare, prin suplimentările de cheltuieli la anumiţi ordonatori de credite.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată în principal de evoluția indicatorilor macroeconomici pe anul 2022, a încasărilor la bugetul de stat și a ultimelor modificări legislative aprobate cu aplicare în anul curent, precum și de măsurile de îmbunătățire a colectării, ținta fiind de 3,5 miliarde de lei pe măsurile de îmbunătățire a colectării”, a declarat, joi, Adrian Câciu.

Există o diminuare la accize pe primul semestru din 2022

În prezent, Comisia Națională de Prognoză estimează o creștere reală a bugetului de stat cu 3,5% în 2022, față de creșterea de 4,6 % cât a fost la bugetul inițial și un PIB în valoare nominală de 1.372,5 miliarde de lei (la finalul acestui an).

De altfel, veniturile bugetului general consolidat se vor majora pe sold cu suma totală de 30,4 miliarde lei (29,1 miliarde de lei din economia internă și 1,3 miliarde de lei din fonduri externe nerambursabile), iar cheltuielile bugetului general consolidat se vor majora per sold cu peste 33 miliarde de lei. În plus, cheltuielile pentru investiții vor crește cu 3,4 miliarde de lei, ajungând astfel la 93,1 miliarde lei, fiind în creștere cu 0.1 puncte procentuale (de la 6,7% din PIB la 6,8% din PIB).

Potrivit spuselor sale, se vor înregistra plusuri la:

impozitul pe profit (plus 4 miliarde de lei);

alte impozite (plus 126 de milioane de lei);

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) (plus de 5,54 de miliarde de lei);

La accize există o diminuare pe primul semestru „pe care încercăm să o recuperăm în a 2-a parte a anului, având în vedere intrarea în vigoare și a ajustării fiscale pe codul fiscal privind accizele la tutun și la alcool”, a adăugat ministrul Finanțelor.

De asemenea, Adrian Câciu a vorbit și despre o creștere a veniturilor din alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii cu 18,3 milioane de lei, o creștere a veniturilor din taxe pe utilizarea bunurilor de 920 de milioane de lei și o creștere a veniturilor nefiscale de 2,5 miliarde de lei.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul oficial al Secretariatului General al Guvernului de la București, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash creşte cu 2,65 miliarde lei, ajungând astfel la 80,15 miliarde lei, dar ca procent în PIB rămâne la 5,8%.