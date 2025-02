Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a organizat o întâlnire pentru a verifica starea sistemului energetic național, problemele din rețea, producția de energie electrică și cum este acoperit consumul. Acesta a analizat situația gazelor – depozite, producție, importuri și exporturi. El a mulțumit echipelor care lucrează pe teren și care au făcut eforturi să reducă problemele la minimum.

În prezent, nu există nicio avarie pe rețeaua de transport și distribuție, inclusiv pe liniile de medie tensiune. S-a realizat o evaluare a capacităților de producție și a modului în care este acoperit consumul, care se estimează a fi în continuare ridicat, din cauza temperaturilor scăzute.

Potrivit prognozelor meteo primite, un episod de ger ar urma să dureze până pe 24 februarie, ceea ce înseamnă că trebuie gestionată această situație timp de o săptămână. Cu toate acestea, nu există niciun risc ca populația să rămână fără gaz sau energie electrică.

Referindu-se la situația gazelor, Sebastian Burduja a precizat că România dispune de suficiente resurse, atât din depozite, cât și din importuri și exporturi, și că nu există niciun pericol în acest sens. Încă din luna noiembrie, au existat informații false conform cărora depozitele României ar fi goale, dar datele oficiale au arătat contrariul.

În prezent, țara are 1,37 miliarde de metri cubi de gaz în depozite, cu un grad de umplere de 37%. De altfel, România va putea extrage zilnic aproximativ 17 milioane de metri cubi de gaz. Astfel, adăugând la această cantitate producția internă de aproximativ 24 de milioane și importurile, consumul din țară va fi acoperit fără probleme.

„Pe prognozele pe care le-am primit avem un episod de ger care se va întinde probabil până pe data de 24. Deci o săptămână trebuie să trecem de această perioadă. Vreau să subliniez foarte clar că nu există niciun fel de risc ca românii să rămână fără gaz sau fără energie electrică.

Îmi amintesc că încă din luna noiembrie cei care ne-ar vrea dependenţi din nou de gazul celor care l-au folosit ca armă de şantaj, au venit cu acest fake news că depozitele României sunt goale. Şi am arătat atunci, cu date la zi, miliardele de metri cubi pe care le-am înmagazinat în depozite. (..) Şi astăzi România are 1,37 miliarde metri cubi în depozite şi un grad de umpără de 37%.

Capacitatea de extracţie în această perioadă se va menţine în jurul cifrei de 17 milioane, astfel încât din ceea ce producem, undeva la 24 milioane, plus ceea ce extragem în fiecare zi, 16-17-15, plus ceea ce importăm, nu vom avea absolut nicio problemă la a acoperi consumul intern.”