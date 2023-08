Premieră în România! Ministrul Digitalizării a venit cu vești bune. Bogdan Ivan a anunțat că se lucrează la o legislație pentru sprijinirea colaborărilor dintre institutele de cercetare și mediul privat.

Prima platformă de inovare şi transfer tehnologic din istoria României. Aflat la Bistrița, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a spus că a găsit o finanțare de 50 de milioane de euro și că a cumpărat și 30 de hectare publice. Pe acele hectare va fi construit primul centru de inovare din România.

„Vă spun o informaţie în premieră – o mai ştiu încă trei oameni şi premierul României: am reuşit să găsesc o finanţare de 50 de milioane de euro printr-o altă instituţie, am pus la masă toate institutele care ţin de Ministerul Cercetării, am pus la masă o primărie de lângă Bucureşti, Consiliul Judeţean Ilfov şi alţi parteneri privaţi, am luat vreo 30 de hectare publice şi acolo vom face primul centru de inovare, pentru că acolo sunt şi institutele de cercetare pe zonă de laser, pe zonă de nucleară.

Am bătut palma să facem prima platformă de inovare şi transfer tehnologic din istoria României”, spune ministrul.