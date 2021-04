Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, neagă informaţiile apărute în presă privind o posibilă opoziţie din partea instituţiei pe care o conduce la reforma salarizării.

„Am avizat propunerile doamnei Turcan imediat ce am aflat de ele. Caz închis”

Ghinea susţine că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a avizat memorandumul privind legea salarizării unitare, iar sporul de fonduri europene va fi reaşezat pe principii de performanţă individuală.

„MIPE a avizat memorandumul privind legea salarizării bugetare. Poate or exista pe aici directori care cred altfel, dar poziţia acestui minister este decisă de mine. În general, cred că miniştrii trebuie să conducă cu mână de fier birocraţia. Am avizat propunerile doamnei Turcan (ministrul Muncii – n.red.) imediat ce am aflat de ele. Caz închis”, a precizat Cristian Ghinea, joi seara, pe pagina sa de socializare.

„Dacă există oameni în MIPE nemultumiţi (…) sunt liberi să plece”

Demnitarul a adăugat că în cadrul ministerului nu a fost creat un nou spor de PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă) şi că operaţionalizează o direcţie creată anul trecut „în fix aceleaşi condiţii ca restul ministerului”.

„Nu am creat un nou spor de PNRR cum se tot vântură interesat, operaționalizez o direcție creată anul trecut, în fix aceleași condiții ca restul ministerului.

Susţin complet reforma salarizării unitare. Ba chiar am negociat personal cu doamna Turcan detalii şi le includem în partea de reforme din PNRR.

Sporul de fonduri europene va fi reanalizat (de către mine), reaşezat pe principii de performanţă individuală (dacă e cazul). Dacă există oameni în MIPE nemultumiţi că Guvernul reevaluează sporul de fonduri sunt liberi să plece. A da “pe surse” ceva nu ajută”, a mai scris Cristian Ghinea pe Facebook.

În ce etapă se află acum legea salarizării, potrivit ministrului Muncii?

Raluca Turcan anunţa, în urmă cu două zile, că Ministerul Muncii a solicitat ministerelor de linie să vină cu propuneri pe domeniile pe care coordonează în cazul legii salarizării, scrie Agerpres.

„Legea salarizării este în etapa în care am solicitat ministerelor de linie să vină cu propuneri pe domeniile pe care coordonează pentru o reaşezare a salarizării în sistemul public pe principii şi criterii pe care le-am inclus într-un memo. Acest memo a fost discutat în primă lectură în şedinţa de Guvern, mai avem de obţinut două avize şi odată bătute în cuie aceste principii aşteptăm propunerile din partea ministerelor de linie.

Practic, odată ce avem toate detaliile care ne arată cum privesc ministerele de linie politica de salarizare în domeniul pe care îl coordonează, vom putea să integrăm aceste observaţii şi, de asemenea, în comun cu Ministerul Finanţelor să le încadrăm şi într-un plafon de sustenabilitate pentru legea salarizării unitare. Această lege vrem să fie una sustenabilă, vrem să fie una echitabilă şi în acelaşi timp stimulatoare pentru eficienţa instituţiilor publice”, a declarat Raluca Turcan.

