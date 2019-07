Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat luni că demisionează din funcţie. „Mi-am depus mandatul. Nu voi cere colegilor mei nimic. Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de Interne. Înţeleg din cauză că nu mi-am făcut treaba. E o decizie politică”, a declarat Carmen Dan înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

„Înțeleg că nu intră în discuție nicidecum un criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. […] Plec cu fruntea sus din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a mai precizat aceasta. Întrebată de jurnalişti dacă i se pare că PSD a cedat presiunilor preşedintelui Iohannis, care a cerut insistent schimbarea sa, Carmen Dan a răspuns: „Cred că da.”

Ministrul demisionar i-a urat succes înlocuitorului ei, despre care se spune că ar fi Nicolae Moga, vicepreședinte al Senatului şi un apropiat al lui Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu. „Nu ştiu dacă s-a decis cert, însă i-aş ura succes colegului meu, senatorul Moga”, a declarat Carmen Dan.

