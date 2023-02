Ministrul Apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, a anunțat marți, 7 februarie 2023, că primul tanc Leopard 2 a sosit la Kiev și că, în curând, vor fi livrate și alte tancuri din Germania.

„BREAKING: «Primul» Leopard 2 a sosit la Kiev. Vor fi mai multe. Mulțumesc lui Olaf Scholz, colegului meu Boris Pistorius și poporului german. Coaliția de tancuri merge… spre victorie!”, a scris, marți, Oleksii Reznikov pe contul lui de Twitter.

Acesta a postat și o fotografie cu el, ținând în mână machetea unui tanc Leopard 2, alături de ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, care a efectuat o vizită oficială în Ucraina.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching… to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023