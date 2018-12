Michelle Obama a dat lovitura! Ce a reușit să facă soția fostului președinte al Americii

La 18 zile de la lansare, Becoming ( Povestea mea) de Michelle Obama este acum cea mai bine vândută carte a anului 2018, scrie Entertainment Weekly.

Fear: Trump in the White House scrisă de către jurnalistul Bob Woodward şi The Hate U Give (Ura cu care loveşti), de autoarea, Angie Thomas, se îndreptau spre această distincţie, însă Penguin Random House a anunţat vineri că a vândut peste 2 milioane de exemplare în toată America de Nord. Aceasta include toate formatele: hardcover, e-book şi vânzările audio.

În prima zi de lansare s-au vândut 725.000 de exemplare.

Prin comparaţie, cartea lui Hillary Clinton s-a vândut în peste 1 milion de exemplare într-o lună. Cartea fostului preşedinte George W. Bush a vândut 2 milioane de exemplare în câteva săptămâni, iar My Life, a fostul preşedinte Bill Clinton, a vândut peste 1 milion de exemplare în primele opt zile de la publicare.

În Becoming, Michelle Obama face dezvăluiri despre copilăria ei, despre anii ei de executiv, despre echilibrarea cerinţelor vieţii de familie, dar şi despre timpul petrecut în Casa Albă.

În S.U.A. şi în Canada, Becoming va avea în circulaţie 3,4 milioane de exemplare la cea de-a şasea imprimare. Titlul rămâne în locul 1 al listelor best-seller-urilor The New York Times pentru Hardcover Nonfiction.

Fosta primă doamnă este în prezent într-un turneu de promovare a cărţii prin America. Opririle viitoare sunt programate în Brooklyn, Detroit, Denver, San Jose şi Dallas.

Continuând turneul său european, ea va apărea pe 5 decembrie la Paris La Seine Musicale unde va avea o discuţie cu fostul jurnalist CNN Internaţional Isha Sesay şi la Berlin pe 6 decembrie.

Cartea Becoming a fost tradusă şi română sub denumirea de Povestea mea.