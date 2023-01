Elita mondială se află în aceste zile la Davos, în Elveţia, la Forumul Economic Mondial.

Metaversul inventat de fondatorul Facebook generează noi idei! Anunţul surpriză făcut la Davos

Fondatorul acestuia, Klaus Schwab, a anunţat că Forumul Economic Mondial a început să creeze un „metavers” global. Totul va fi strict controlat şi urmează să aducă câştiguri uriaşe corporaţiilor globale, de circa un trilion de dolari până în anul 2025, a afirmat acesta.

Klaus Schwab a vorbit astfel despre un „sat global al colaborării”. Totul va fi creat pentru „binele public” şi va aduce mai aproape utilizarea metauniversului respectiv.

Americanii vor conduce însă proiectul, prin gigantul Microsoft şi compania de consultanţă Accenture.

„Suntem încântați să creăm un astfel de sat global în parteneriat cu Accenture și Microsoft, dar în spatele acestuia se află un consorțiu de parteneri format din peste 80 de companii, organizații internaționale, FMI (Fondul Monetar Internaţional – n.r.), OMC (Organizația Mondială a Comerțului – n.r.), PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – n.r.), precum și ONG-uri, instituții academice. instituții”, a declarat Klaus Schwab în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

„Metaversul va schimba profund fiecare parte afacerilor, unind lumea noastră fizică și cea digitală și, în timp, va permite companiilor să creeze noi produse și servicii inovatoare pentru consumatori, să-și transforme producția. și operațiuni și reimaginați modul în care colaborăm și lucrăm”, a completat şi Julie Sweet, președinte și director executiv al Accenture.

Bogdan Aurescu va prezenta poziţia României la Forumul Economic Mondial de la Davos

Şi România va fi reprezentată la Forumul de la Davos de către Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe.

Vineri, 20 ianuarie, Aurescu va participa la dezbaterea cu tema „A New Helsinki for the World”, unde va aborda elemente de interes privind evoluţiile geopolitice actuale şi necesitatea consolidării dialogului la nivel global în materie de securitate şi va prezenta poziţia României cu privire la necesitatea întăririi ordinii internaţionale bazate pe reguli şi respectării principiilor de drept internaţional.

Ministrul român va arăta că „provocările complexe la adresa arhitecturii de securitate europene şi euroatlantice determină necesitatea menţinerii integrităţii valorilor şi principiilor pe care se bazează, cât şi a unui dialog eficient între partenerii care împărtăşesc viziuni comune la nivel global”.

Cu acest prilej, şeful diplomaţiei române va avea şi întâlniri bilaterale cu oficiali guvernamentali şi cu alţi participanţi de nivel înalt la acest eveniment.

„Participarea la Davos va reprezenta un prilej semnificativ pentru a sublinia, încă o dată, în faţa factorilor de decizie la cel mai înalt nivel şi a formatorilor de opinie, rolul-cheie al României la intersecţia a două zone de importanţă strategică pentru securitatea europeană, euroatlantică şi globală – Marea Neagră şi Balcanii de Vest, în condiţiile în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat semnificativ echilibrul de securitate din vecinătatea ţării noastre, inclusiv în regiunea Mării Negre, cu impact major asupra securităţii europene şi euroatlantice în ansamblul său.

Va fi, astfel, valorificat profilul bine conturat al ţării noastre la nivel internaţional pe dimensiunea de politică externă şi securitate, precum şi rolul activ pe care ţara noastră îl joacă la nivel regional, european şi transatlantic”, transmite MAE.