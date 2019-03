Metalul care a devenit mai prețios decât aurul. Prețul a explodat

Cotaţia acestui metal rar a depăşit pentru prima dată pragul de 1.500 dolari pe uncie, în timp ce preţul aurului a atins cel mai ridicat nivel din ultimele zece luni, pe fondul deprecierii dolarului.

Livrările limitate, deficitele mari şi interesul crescut din partea investitorilor speculativi au dus la creşterea cu 19% a preţurilor la paladiu în acest an. Cererea pentru paladiu creşte an de an deoarece este foarte folosit în industria auto. "Cerinţele de mediu sunt din ce în ce mai dure, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai mult paladiu în fabricarea maşinilor", a explicat Yuichi Ikemizu, director în cadrul ICBC Standard Bank din Tokyo.

Preţul aurului a atins cel mai ridicat nivel din 19 aprilie 2018, pe fondul deprecierii dolarului şi al optimismului legat de negocierile comerciale dintre SUA şi China. Pe piaţa spot, cotaţia unciei de aur a urcat miercuri cu 0,1%, la 1.342,45 dolari, după ce anterior înregistrase un nou nivel record, de 1.346,73 dolari. Şi analiştii de la Citibank sunt de părere că situaţia de pe piaţa fizică a paladiului este una dintre cele mai dificile din ultimele două decenii.

Producătorul de catalizatoare auto Johnson Matthey se aşteaptă la un deficit de 239.000 de uncii în acest an, în timp ce analiştii de la GFMS prognozează un deficit de peste un milion de uncii în fiecare din următorii trei ani pe o piaţă a paladiului estimată la 10 milioane de uncii pe an.

Preţurile la paladiu au crescut în acest an în pofida scăderii vânzărilor de automobile în China, cea mai mare piaţă auto din lume, şi a stagnării vânzărilor în SUA, a doua mare piaţă mondială. Industria auto este responsabilă pentru 80% din cererea de paladiu.

Argumentele pentru o piaţă în creştere la paladiu sunt susţinute de tranziţia producătorilor auto europeni spre automobilele pe bază de benzină, după scandalul Dieselgate, ceea ce ar putea necesita mari cantităţi de paladiu pentru construcţia de catalizatoare. AGERPRES