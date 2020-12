Prim-ministrul Florin Cîţu le promite românilor, în prag de An Nou, că el şi echipa sa vor „face totul” ca economia să se relanseze în 2021.

„Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi” – spune premierul, într-un mesaj postat joi pe pagina sa de Facebook.

La trecerea dintre ani, el le mulţumeşte românilor pentru că „împreună” au fost o echipă în 2020.

„Un an greu pentru România. Tot ce am făcut la Ministerul de Finanţe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism şi transparenţă. V-am promis că nu voi permite prăbuşirea economiei şi aşa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă şi aşa a fost. Acum, din noua mea poziţie de prim-ministru, vă promit că eu şi echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021. Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi. La mulţi ani tuturor. Aveţi încredere în guvernul vostru, Guvernul României” – este mesajul de An Nou al premierului Florin Cîţu.

Bugetul, în Parlament la sfârșitul lui ianuarie

Miercuri, premierul Florin Cîţu a declarat că bugetul pe anul viitor va fi prezentat în Parlament spre sfârşitul lunii ianuarie, iar discuţiile cu miniştrii pe acest subiect vor începe de săptămâna viitoare.

„Bugetul va fi prezentat, cred eu, în Parlament, spre sfârşitul lunii ianuarie. Deja ministerele primesc limitele de la Ministerul Finanţelor Publice, noile ministere create, şi vom începe discuţiile pe buget cu miniştrii de săptămâna viitoare, ca să fie gata până la începutul lunii februarie”, a spus Cîţu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Întrebat cu cât vor creşte pensiile anul viitor, Cîţu a spus că „bugetul va fi construit pe legislaţia în vigoare”.

„Ştiţi foarte bine care e legislaţia, o să fie o creştere a pensiilor exact conform legislaţiei în vigoare. În acest moment nu am modificat nimic, această ordonanţă (ordonanţa privind măsurile cu privire la bugetul pe anul 2021 – n.r.), nu are nicio referire în ceea ce priveşte pensiile. (…) Dacă luăm o altă decizie, fiţi siguri că vom veni şi o vom prezenta înainte de a lua decizia în şedinţa de Guvern. Este un lucru pe care îl vom schimba. De acum încolo, toate ordonanţele noastre vor fi şi prezentate în transparenţă, pentru că nu avem nimic de ascuns şi ar trebui să ştiţi înainte ce se întâmplă”, a afirmat el.