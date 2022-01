Edward Iordănescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României a postat, joi, pe Facebook, un mesaj prin care le mulţumeşte celor care l-au felicitat şi promite că va da tot ce are mai bun.

“Salut. Vreau să vă mulţumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare şi încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însă să reuşesc să vă şi răspund tuturor, dar sunt sigur că înţelegeţi motivele. Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa naţională şi la final să dea Dumnezeau să mergem împreună în Germania pentru turneul final.

Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparţine în exclusivitate, aşa cum a fost în toate colaborările mele trecute şi îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un Da puternic pentru echipa naţională şi am încredere mare în munca pe care o putem face împreună cu stafful, echipa şi toţi cei implicaţi în proiect. Uniţi pentru România !!”, a scris Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, noul selecționer al naționalei României

Edward Iordănescu, fiul lui Anghel Iordănescu, a fost numit, marţi, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, pentru următoarele două campanii, Liga Naţiunilor şi preliminariile Campionatului European din 2024.

Trebuie menționat și faptul că această mutare vine la șase ani distanță de la ultima aventură a tatălui său la națională, încheiată cu calificarea la EURO 2016, ultimul turneu final la care România a participat.

Încă dinainte de a deveni selecționer, Iordănescu jr. și-a ales și membrii staffului tehnic. Astfel, potrivit informațiilor oferite de prosport.ro,Iordănescu a vrut să colaboreze cu Leontin Toader (antrenor cu portarii, 57 de ani) și Florin Constantinovici (antrenor secund, 53 de ani), la propunerea Federației.

Totodată, aceași sursă mai scrie că cei doi vor fi completați de mai multe persoane din anturajul lui Edward Iordănescu, cu care acesta a colaborat și în trecut. În ceea ce privește salariile oferite, Iordănescu va încasa un salariu de 240.000 de euro, arată sursa citată, care subliniază faptul că odată cu începerea preliminariilor, acesta va avea un salariu de 300.000 de euro.