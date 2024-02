Aleksei Navalnîi, cel mai proeminent lider al opoziției din Rusia, a murit vineri, a anunțat serviciul penitenciar rus.

El s-a prăbușit și și-a pierdut cunoștința în colonia penală de la nord de Cercul Polar. Navalnîi își ispășea aici o lungă pedeapsă cu închisoarea

El a câștigat admirația multor persoane din cercurile opoziției rusești pentru că s-a întors de bună voie în Rusia în 2021 din Germania. El urma un tratament pentru ceea ce testele de laborator occidentale au arătat că a fost o tentativă de otrăvire cu un agent neurotoxic în Siberia.

Susținătorii săi l-au prezentat ca fiind o versiune rusă a lui Nelson Mandela din Africa de Sud, care într-o zi va fi eliberat din închisoare pentru a conduce țara.

Aleksei Navalnîi a fost reținut de nenumărate ori pentru că a organizat mitinguri publice. De asemenea, a fost urmărit penal în repetate rânduri pentru acuzații de corupție, deturnare de fonduri și fraudă. El a declarat că acuzațiile și condamnările au fost motivate politic.

În 2023 i s-au adăugat la pedeapsa cu închisoarea încă 19 ani într-o colonie penală de maximă securitate, într-un caz penal despre care a spus că a fost conceput pentru a determina poporul rus să se supună politic.

Navalnîi a prognozat de mult timp că Rusia s-ar putea confrunta cu tulburări politice puternice. El a vorbit inclusiv cu o revoluție. Navalnîi spunea că Vladimir Putin a construit un sistem fragil de guvernare care se bazează pe lingușire și corupție.

