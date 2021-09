„Harry and Meghan and the Making of A Modern Family”, care urmărește parcursul cuplului regal după plecarea lor din Marea Britanie, a dezvăluit că ducesa de Sussex a avut o ciocnire și cu Camilla, soția Prințului Charles.

Totul s-ar fi întâmplat în martie 2020

Se pare că cele două au avut o ciocnire în martie 2020, când Ducesa de Cornwall trebuia să țină un discurs despre violența în familie. Tuturor membrilor familiei regale li s-a cerut să-și blocheze rețelele sociale pe durata speech-ului.

Cu toate acestea, contul oficial al lui Meghan și Harry, Sussex Royal, a postat fotografii cu un fost actor al Teatrului Național în timp ce ducesa vorbea.

Editorul The Mirror, Russell Myers, scria: „Bineînțeles că se știa că Harry și Meghan vor avea angajamente săptămâna aceasta, unele private, dar toată lumea era de acord că discursul Camillei ar trebui să aibă prioritate. Din păcate, unii au crezut altceva”.

După publicarea fotografiilor, se pare că Meghan Markle și Camilla au avut o dispută. Exact în momentul în care relația prințului Harry cu tatăl său, prințul Charles, se înrăutățea.

Prima ediție a Biografiei prințului Harry și a ducesei Meghan se actualizează cu noi capitole

Prima ediție a Biografiei prințului Harry și a lui Meghan Markle, semnată de Omid Scobie și Carolyn Durand, a fost publicată pe 11 august anul trecut, conturând o imagine măgulitoare a ducelui și ducesei de Sussex din momentul întâlnirii, în 2016, până la plecarea lor din Marea Britanie, la începutul anului 2020.

Cartea se actualizează cu noi capitole, care acoperă interviul lor bombă cu Oprah Winfrey, acuzațiile potrivit cărora Meghan, a agresat personalul un regal, ceea ce ea neagă, și moartea prințului Philip, relatează Sunday Times.