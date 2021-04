Meghan Makle și Prințul Harry au lăsa Familia Regală în urmă. Cu ce se ocupă, acum, ducii de Sussex

Prințul Harry și Meghan Markle se alătură luptei împotriva coronavirusului și vor fi gazdele unui concert caritabil pentru a strânge fonduri pentru vaccinare. Concertul va avea loc pe 8 mai și va fi difuzat pe YouTube și pe reţelele de televiziune americane ABC şi CBS. Acesta va fi pre-înregistrat pe 2 mai la Los Angeles.

„Vom beneficia cu toții, vom fi mai în siguranță când toți oamenii de peste tot vor avea șanse egale la vaccinare. Trebuie să urmărim distribuția echitabilă a vaccinurilor și, pentru asta, să readucem încrederea în umanitate. Misiunea nu poate fi mai vitală sau importantă”, au transmis aceștia, potrivit BBC.

Organizatorii evenimentului, grupul anti-sărăcie Global Citizen, au anunțat că președintele american Joe Biden și soția sa, Jill Biden, vor participa la strângerea de fonduri. Vicepreşedintele Kamala Harris va apărea şi ea la „Vax Live: The Concert To Reunite The World”. Președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul canadian, Justin Trudeau vor apărea și ei la eveniment.

Jennifer Lopez, Eddie Vedder, J Balvin și HER sunt doar o parte dintre artiștii care vor cânta la concert.

Motivul pentru care se organizează concertul caritabil

Global Citizen a precizat că a organizat acest concert cu scopul de a strânge bani pentru a cumpăra doze de vaccin pentru țările sărace. În același timp, organizatorii fac apel la ţările din G7 să împartă vaccinurile în exces cu aceste țări.

Mai mult decât atât, organizatorii concertului caritabil îndeamnă companiile farmaceutice, inclusiv Moderna, cea care a creat un vaccin anti-COVID, să pună la dispoziție vaccinuri la prețuri non-profit.