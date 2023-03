Cunoscutul medic Irinel Popescu, şeful Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni din Capitală, este vizat de o anchetă a DNA.

DNA, înscenare la adresa lui Irinel Popescu? Acuzaţii extrem de grave

Medicul afirmă că totul este „o înscenare minuțioasă orchestrată de organele de urmărire penală”, pentru că acuzaţiile care au fost anterior lansate împotriva sa nu şi-a atins scopul dorit.

„În legătură cu informațiile difuzate in spațiul public în legătură cu trimiterea în judecată a subsemnatului pentru o presupusa mită promisă organelor judiciare, dosarul în discuție a îmbrăcat în „haina” juridică o înscenare minuțioasă orchestrată de organele de urmărire penală, în condițiile în care acuzațiile anterior lansate împotriva subsemnatului se dovedeau „ineficiente” în atingerea scopului urmărit.

Reiterez cu această ocazie faptul că subsemnatul nu am promis, nu am oferit și nu am dat vreodată mită pentru a obține o soluție favorabilă în dosarele în care am fost cercetat.

Este total neadevărat faptul că aş fi cerut mită reprezentanților unei companii de IT și la fel de neadevărat este faptul că aş fi apelat la anumite persoane pentru ocoli legea și a obține soluții favorabile.

Am fost prins în această înscenare care va fi analizată de magistrați din perspectiva legalității şi a compatibilității cu jurisprudența europeană”, este mesajul transmis de cunoscutul medic.

Dosarul întocmit de procurorii anticorupţie pe numele lui Irinel Popescu

Reamintim că procurorii DNA afirmă, în rechizitoriul întocmit, că Irinel Popescu ar fi încercat să mituiască anchetatorii cu nu mai puţin de 100.000 de euro, totul pentru a scăpa de dosarele penale.

În luna decembrie 2021, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a medicului. Irinel Popescu era atunci acuzat de infracţiunea de dare de mită, alături de administratorul unei societăţi comerciale, acuzat şi el de complicitate la dare de mită.

„În perioada decembrie 2017 – februarie 2018, Irinel Popescu, beneficiind de ajutorul unei alte persoane, ar fi promis că va oferi suma de 100.000 euro organelor de urmărire penală din cadrul DNA, învestite cu instrumentarea şi soluţionarea unor cauze în care acesta ar fi fost vizat”, spuneau atunci procurorii anticorupţie.

Totul a plecat de la faptul că Irinel Popescu era deja ancheta de DNA pentru că, în anul 2009, în calitate de şef al CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate), ar fi primit mită în valoare de 170.000 de euro de la o companie IT pentru a încheia contracte de informatizare păguboase.