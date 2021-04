Criza celor două medicamente considerate eficiente în tratarea pacienţilor cu COVID – Tocilizumab şi Remdesivir – se adânceşte, iar instituţiile au ajuns cu corespondenţa la un nivel uluitor. Cele două produse nu pot fi cumpărate de spitalele care tratează COVID-19 de pe piaţa liberă, acestea fiind distribuite prin intermediul Ministerului Sănătăţii.

Încă din toamna trecută, şefii spitalelor reclamau că întâmpină mari greutăţi în asigurarea stocurilor, însă situaţia a ajuns în această perioadă dramatică, spune preşedintele Consiliului Judeţean Olt.

Acesta vorbeşte, de asemenea, despre faptul că, printr-o adresă, Ministerul Sănătăţii a recunoscut că cel puţin Tocilizumab nu mai există pe stoc. Tot ministerul încurajează, prin aceeaşi adresă, responsabilii spitalelor să se reclame între ei dacă au suspiciunea că un anume spital dispune de medicament şi nu-l împarte şi cu alte unităţi.

Nu mai există acest medicament

„Nu sunt medicamente, şi vorbim la un an de zile de la apariţia pandemiei, noi încă nu suntem pregătiţi să aducem medicamente. Şi nu vorbim de medicamente pe care spitalul judeţean ar putea să le găsească pe piaţa liberă, pentru că, bineînţeles, am găsi soluţii, aşa cum am găsit şi anul trecut din fondul de rezervă, şi am aloca aceşti bani să le cumpărăm.

Vorbim de cele două medicamente care şi-au dovedit eficienţa în tratarea coronavirusului, Remdesivir şi Tocilizumab, care nu sunt la liber, ele sunt distribuite de către Ministerul Sănătăţii, şi nu există. În ultimele două săptămâni am primit 60 de doze de Remdesivir şi 70 de Tocilizumab, în condiţiile în care astea sunt cantităţile zilnice necesare la Spitalul Slatina.

Deci, efectiv, avem foarte multe cazuri grave, media internaţilor cu COVID, a suspecţilor şi a celor din ATI cu COVID este undeva la 80 şi ceva de persoane zilnic, iar noi în ultimele două săptămâni avem 60 de doze din acest medicament. Cu ce să-i tratăm?“, a declarat preşedintele CJ Olt Marius Oprescu (PSD), vineri, 9 aprilie 2021, la finalul şedinţei de Consiliu Judeţean.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care tratează pacienţi cu COVID-19 într-o secţie specială, se află în administrarea CJ Olt, iar problema aprovizionării cu cele două medicamente a apărut, cum menţionam, încă de anul trecut. Dacă anterior se punea problema că nu există o aprovizionare ritmică, iar medicii nu se pot baza pe ceea ce ar urma să primească de la minister, în ultima adresă, transmisă în 19 martie, responsabilii MS le scriu spitalelor, negru pe alb, că nu mai există în stoc Tocilizumab

Spitalele trebuie să se împrumute între ele

Le încurajează, însă, să se împrumute între ele, iar în acest sens adresei îi este anexată o situaţie cu spitalele care primesc prin repartiţie de la MS Tocilizumab. Niciun spital, însă, nu are acces la datele privind stocurile altui spital. Ministerul mai menţionează, însă, în adresă, ca în cazul în care împrumutul este refuzat, iar cel care a cerut are suspiciunea sau informaţii că acest medicament există în stocul spitalului care ar refuza să împrumute să înainteze reclamaţie către minister.

„Am avut şi o videoconferinţă cu premierul României, cu domnul Câţu, era o consultare pe măsurile preventive pe care urmează să le luăm, i-am ridicat şi atunci această problemă, a recunoscut că nu ştia de ea, pentru că, probabil, aţi văzut şi dumneavoastră ce se întâmplă, în Guvernul României Ministerul Sănătăţii cu premierul nu comunică foarte bine, şi a zis că se apleacă spre această problemă.

Din păcate, nu s-a întâmplat nimic, ba, mai nou, am primit şi o adresă oficială de la Ministerul Sănătăţii, nu noi, Spitalul Judeţean, în care ne spune clar că stocul de Tocilizumab la nivel de ţară este terminat, iar dacă ne trebuie, să apelăm la spitalele din jurul nostru care îl au, ne dă şi lista, ca anexă, cu spitalele care ar putea avea acest Tocilizumab, şi dacă ştim că ei l-ar avea şi nu ni-l dau, să-i reclamăm la minister. Cam asta este politica de sănătate pe care o face Guvernul României, în acest moment“, a declarat Oprescu.

Este criză în spitalele din România

Ministerul Sănătăţii a transmis spitalelor care tratează pacienţi COVID-19, cu privire la solicitările acestora pentru a le fi alocate noi doze de tocilizumab:

„În urma demersurilor pe care ministerul Sănătăţii le-a realizat către firma Roche privind obţinerea medicamentului de tocilizumab, medicament destinat tratării bolnavilor de COVID-19, vă informăm că în cele din urmă am reuşit ca firma în perioada 15.03.2021 – 19.03.2021 să distribuie în România tocilizumab, dar insuficient pentru nevoile actuale. În tabelul de mai jos se regăsesc Spitalele aprobate de conducerea ministerului care au primit în această săptămână tocilizumabum.

În consecinţă pe această cale vă rugăm să verificaţi dacă spitalele din listă au primit o anumită cantitate din acest medicament. Datorită faptului că se primeşte o cantitate mică nu putem acoperi decât o parte din spitalele aflate în tratarea COVID-19. În consecinţă rugăm ca spitalele să coopereze între ele şi acolo unde se impune administrarea urgentă a medicamentului rugăm ca spitalul care a primit să ajute şi acel spital care nu a primit, chiar dacă se găseşte în alt judeţ.

Vă rugăm să ne informaţi dacă nu există cooperare între spitale, deoarece am primit informări de la spitale că la livrările trecute nu s-a întâmplat acest fapt. Vă informăm că vom depune în continuare toate eforturile, ca în perioada imediat următoare să obţinem şi alte cantităţi. Vă rugăm informaţi spitalele că la acest moment ministerul nu dispune de stoc de TOCILIZUMABUM. În consecinţă orice solicitare venită de la spitale nu va fi luată în calcul.

Ministerul poartă o strânsă corespondenţă cu firma Roche iar eforturile comune sunt îndreptate spre a mai aduce cantităţi, dar să nu uităm şi informările anterioare în care Roche a comunicat oficial asupra faptului că studiul COVACTA nu şi-a îndeplinit obiectivul principal de îmbunătăţire a stării clinice la pacienţii cu Pneumonie asociată COVID-19, ceea ce a dus şi la reducerea producţiei“, se menţionează în adresa recepţionată de spitalele care tratează COVID., transmite Adevărul.