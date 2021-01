Medicamentul care ne poate distruge sănătatea! Nu-l mai luaţi. Rafila a dat verdictul

Acesta este medicamentul care ne poate distruge sănătatea! Nu-l mai luaţi. Reprezentantul OMS în România, Alexandru Rafila a dat verdictul. Este foarte periculos. Nu ne vindecă de Covid-19.

Medicamentul care ne face praf sănătatea

Acesta este medicamentul care ne face praf sănătatea. Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a atenționat populația.

Parlamentarul PSD a vorbit despre Ivermectina, un produs antiparazitar de tip unguent folosit la animale. Acest medicament a început să fie căutat de români în farmacii, după ce a început să circule pe internet o informație că ar ajuta la prevenirea îmbolnăvirii cu COVID-19.

Avertisment clar al lui Rafila

„Avem niste agentii, in SUA exista FDA, care reglementeaza medicamentele de uz uman din punct de vedere al eficacitatii si din punct de vedere al sigurantei.

Pot exista studii publicate in reviste, dar acestea trebuie sa fie certificate de un organism de reglementare care isi asuma responsabilitatea in momentul in care aproba utilizarea la om in primul rand si apoi pentru o anumita boala. Ivermectina nu a fost aprobata de Agentia Europeana a Medicamentului pentru uz uman.

Chestiunea asta pe mine ma face nu sa ma indoiesc de eficacitatea ei, ci sa fiu retinut in a recomanda asa ceva. Daca oamenii incearca sa ia produsul este total gresit, noi trebuie sa vedem cu ce consecinte prevenim infectia.

Una e sa iau doua zile Ivermectina, alta e sa iau in fiecare zi. Substantele antiparazitare sunt toxice, cei care iau o perioada indelungata Ivermectina ca sa nu se infecteze cu coronavirus s-ar putea sa aiba probleme foarte serioase”, a declarat Alexandru Rafila, conform Antena 3.

Medicament de uz veterinar

Ivermectina este un medicament de uz veterinar. „Acest medicament este folosit pentru problemele cauzate de paraziți externi din gama scabie, alte parazitoze mai profunde ale pielii.

Sub nicio formă nu recomandăm și nu văd de ce ar putea fi folosit așa, empiric, de oameni pentru o eventuală infecție cu COVID”, a spus medicul veterinar Aurelian Ștefan la Digi24.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis, marţi, că toate produsele medicinale veterinare care conţin ivermectină sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale şi trebuie folosite doar sub supravegherea medicilor veterinari.

„Vă avertizăm ca utilizarea la oameni a produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină poate avea consecinţe dintre cele mai grave asupra sănătăţii umane”, a mai precizat ANSVSA.