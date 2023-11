Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat duminică, pe data de 5 noiembrie, că nu este posibilă creșterea procentului din PIB pentru Sănătate dacă avem mai multe categorii scutite de plata impozitelor.

Acesta consideră că noile măsuri fiscale care includ toate categoriile de persoane care obţin venituri în categoria plătitorilor de asigurări de sănătate sunt unele corecte. Oficialul a precizat că nu este „nici moral, nici etic, nici nimic” ca oameni care au venituri consistente să nu contribuie la fondul de asigurări de sănătate.

Potrivit lui Rafila, „noi tot clamăm să creştem procentul din PIB în ceea ce priveşte cheltuielile pentru sănătate, or lucrul ăsta nu este posibil dacă avem foarte multe categorii scutite de la plata acestor taxe”.

Chiar dacă poate nu o să se rezolve toate problemele din sistem, totuşi o finanţare mai bună este necesară. Noi tot clamăm să creştem procentul din PIB în ceea ce priveşte cheltuielile pentru sănătate, or lucrul ăsta nu este posibil dacă avem foarte multe categorii scutite de la plata acestor taxe. Nu e nici moral, nici etic, nici nimic. Să bage mâna în buzunar cei care nu au plătit deloc, sunt persoane care obţin venituri, şi venituri consistente”, a declarat ministrul la B1 TV .

Oficialul a subliniat că în caz contrar, „ne învârtim într-un cerc din care nu avem cum să ieşim”.

Alexandru Rafila a adăugat că România asigură „un pachet fundamental” de servicii de sănătate inclusiv persoanelor neasigurate.

Acesta a fost întrebat despre planurile sale de viitor privind cariera politică. Ministrul a spus că nu este un veleitar şi că evoluţia sa pe plan politic depinde de „o conjunctură politică şi de deciziile pe care le ia conducerea”. A virbit șidespre zvonurile că ar putea fi candidatul PSD pentru un post important în administraţia locală a Capitalei. Rafila a afirmat că administraţia locală „nu este neapărat” expertiza sa.

„Zona administraţiei publice locale nu este neapărat expertiza mea. Eu am făcut pasul acesta în politică ca să pot să ajut la o construcţie. Cred că Partidul Social Democrat este partidul cel mai articulat din punctul de vedere al resurselor umane şi al viziunii, ăsta a fost motivul pentru care am ales PSD, chiar dacă, dincolo de chestiunea asta, eu am o simpatie pentru zona de centru-stânga. Problemele, mai ales cum sunt cele din sănătate, trebuie să aibă în mod evident, o abordare de stânga pentru că în România sunt foarte multe persoane care nu au posibilitatea să îşi acopere servicii private şi trebuie să găsim o soluţie pentru ei cât mai echitabilă.

Sigur că evoluţiile ulterioare ale mele nu depind doar de dorinţele mele, depind de o conjunctură politică şi de deciziile pe care le ia conducerea partidului. Eu nu sunt un veleitar, nu vreau să mă laud singur sau să sugerez diverse lucruri pe care aş putea să le fac în diverse organisme interne sau internaţionale, îmi văd de treabă şi în momentul în se decide asupra listelor pentru diferite categorii de alegeri sigur că trebuie să existe şi acceptul meu”, a declarat el.