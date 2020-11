Un medic de la ATI vine cu o serie de declarații cutremurătoare. Acesta a explicat ce vede ultima oară un bolnav covid aflat la un pas de moarte.

Într-o filmare postată pe Twitter, medicul explică totul clar. Kenneth Remy susține că a decis să posteze videoclipul pe Internet după ce a văzut o creștere a cazurilor de coronavirus.

În videoclip, Kenneth Remy, medic ATI la Washington University Medical Center se uită direct către cameră în timp ce ține un laringoscop și un tub endotraheal – instrumente folosite în procesul de intubație.

„Sper ca ultimele momente din viața ta să nu arate așa, pentru că doar atât vei vedea la sfârșitul vieții tale, dacă nu vom începe să purtăm măști când suntem în public, dacă nu practicăm distanțarea fizică, dacă nu ne spălăm frecvent pe mâini”, spune dr. Kenneth Remy, potrivit observatornews.ro.

„Pentru că, îți promit, asta vei vedea. Îți promit că asta vor vedea mama ta, tatăl tău, copiii tăi dacă ajung în stare gravă cu Covid. E un lucru serios”, mai spune medicul.

Prea mulți pacienți mor

Totodată, medicul a mai spus că a avut până acum peste 1.000 de pacienți cu Covid-19, iar rezultatele sunt devastatoare. Acesta susține că „prea mulți dintre ei mor” din cauza bolii.

„În ultima săptămână în care am fost în secția de terapie intensivă, am avut mai multe decese. Am fost forțat să sun la 11 străini, în toiul nopții, pentru a-i informa că persoana iubită tocmai a murit”, a spus el într-un interviu telefonic cu NBC News.

La scurt timp după publicare, videoclipul său a fost devenit viral pe Twitter.

”Înțeleg că poate să nu fie confortabil să porți mască peste tot atunci când ieși în public, dar și mai inconfortabil ar fi să te afli aici, în spital, pe secția de terapie intensivă, chinuindu-te să respiri”, mai spune medicul.