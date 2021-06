Fratele Mădălinei Manole este într-una dinte cele mai negre perioade din viața lui. După ce și-a pierdut sora dar și ambii părținți, acesta a m ai fost lovit de o nouă lovitură cruntă. Marian Manole a povestit, pe pagina sa de socializare, cum a rămas şi fără soția sa. El a dat detalii despre cea cu care a împărțit 20 de ani de căsnicie și care a ales să divorțeze.

“Sunt câteva doamne care, din curiozitate, cred, mă tot întreabă de ce in postări nu apare și soția! Cu amabilitatea care mă caracterizează, le răspund pe scurt! Aici este vorba despre Mădălina! Sora mea! Despre viața ei și destinul ei! Aproape în totalitate! Cu mici excepții!”, a scris Marian Manole pe pagina sa de Facebook.

Apoi el a continuat, explicând că nu are de ce să-și ascundă viața personală. El a spus că nici nu își dorește să o pună pe tapet cu lux de amănunte. Asta, pentru că susține el, nu crede că interesează multa lume.

Marian Manole despre singurătate: Doare, dar nu ucide

“Poftiți! Intr una din fotografii apare și mama lui Mihai, femeia care a stat închisă în cusca leilor (leii fiind eu și Mihai) timp de peste 20 ani și care după moartea mamei și a exprimat dorința de a părăsi cusca,desi leii erau pașnici! Dragii mei, am pierdut în viața persoane dragi mie, cam tot ce iubeam! O căsnicie in plus sau în minus nu mai contează! De ceva timp am învățat să trăiesc singur! La început a fost greu, dar, ulterior, te obișnuiești! Singurătatea doare, dar nu ucide! Cel puțin pe mine! Sper că am mulțumit cu răspunsul meu”sopra signore curiose”!”, a punctat fratele Mădălinei Manole.

Lovitura primită este cu atât mai durearoasă cu cât fratele Mădălinei Manole nu este în cele mai bubne relații nici cu Petru Mircea, fostul său cumnat. Chiar dacă a dorită să împace securea războiului, acesta nu a reușit să se reaproprie de cel care a fost soțul îndrăgitei artiste.