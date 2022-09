Mark Zuckerberg și Priscilla Chan vor avea, din nou, o fetiță

Mark Zuckerberg a anunțat miercuri, 21 septembrie 2022, că soția sa, Priscilla Chan, este din nou încărcinată. Cei doi vor deveni părinți pentru a treia oară. Priscilla Chan va aduce pe lume o fetiță.

„Multă dragoste. Fericiți să vă împărtășesc că Max și August vor primi o nouă surioară anul viitor!”, a scris, miercuri seară, Mark Zuckerberg pe contul său de Facebook.

Vă amintim că Mark Zuckerberg şi Priscilla Chan s-au căsătorit în 2012. Aceștia au deja două fetițe: Maxima, poreclită „Max”, în vârstă de 6 ani, și August, în vârstă de 5 ani. Relația lor a început în anul 2003, după ce s-au întâlnit la o petrecere organizată de frăţia din care făcea parte Mark Zuckerberg la Universitatea Harvard. În acel an, el era student în anul doi, iar ea studentă în primul an.

Cei doi s-au mutat împreună abia în anul 2010, iar după doi ani s-au căsătorit. Cununia lor a avut loc în curtea lor din Palo Alto – surprinzându-şi toți invitații care credeau că sunt acolo pentru a sărbători absolvirea Şcolii de Medicină UCSF a Priscillei Chan.

Acţiunile Meta au scăzut puternic, atingând un minim înregistrat la debutul pandemiei

Deși Mark Zuckerberg are multe motive de bucurie pe plan personal, nu același lucru se întâmplă și pe plan profesional. Vă amintim că, săptămâna trecută, acţiunile Meta, compania-mamă a Facebook, s-au prăbuşit cu 14%, ajungând până la 146,29 de dolari americani pe unitate.

Vorbim despre cel mai redus nivel atins din martie 2020. Trebuie menţionat că, vinerea trecută, acţiunile Meta s-au aflat la un nivel şi mai scăzut, relatează CNBC.

În ultimele 12 luni, Meta a pierdut 61% din valoarea sa de piaţă, aceasta fiind de departe cea mai mare scădere dintre acţiunile Big Tech şi de peste două ori mai mare comparativ cu declinul indicelui Nasdaq Composite.

Acţiunile Meta se află acum cu doar 28 de cenţi peste preţul său de închidere din 16 martie 2020, când primele zile ale epidemiei provocată de coronavirus au făcut ca acţiunile din SUA să coboare puternic. Acţiunile Meta au înregistrat cinci zile de scăderi consecutive.

În cazul în care acţiunile Meta vor scădea în continuare şi vor ajunge sub 146,01 de dolari americani pe unitate, atunci vor atinge cel mai mic nivel din ianuarie 2019. În acel an, compania condusă de Mark Zuckerberg se confrunta cu consecinţele scandalului firmei de consultanţă Cambridge Analytica, care a testat încrederea consumatorilor în compania de social media şi a dus la o serie de audieri aprinse în Congresul SUA. Cu toate acestea, Facebook a reuşit să-şi extindă numărul utilizatorilor activi în SUA, în trimestrul respectiv, deşi cu puţin sub 1%.