Marius Budăi, despre intrarea PSD în coaliția guvernamentală: Am preferat să intrăm şi să facem treabă

Într-o conferință de presă, Marius Budăi a explicat faptul că social democrații au „cântărit foarte mult” înainte de a intra în coaliția guvernamentală cu liberalii.

Potrivit spuselor sale, deși au existat tensiuni puternice între PNL și PSD, social democrații au ales „să intre și să facă treabă” alături de liberali.

„Noi am cântărit foarte mult până am intrat în această coaliţie. Ne era mult mai simplu să rămânem în opoziţie. Ne era mult mai simplu într-o perioadă atât de grea. Nu ne victimizăm acum că am intrat la guvernare şi trebuie să fim ridicaţi pe nu-ştiu-ce soclu.

Dar noi am preferat să nu fim pragmatici din punct de vedere politic, pentru că dacă eram doar pragmatici politic, nu intram. Vedeţi că au lipsit măsurile sociale timp de doi ani, şi o spune mediul de afaceri, ceea ce e grav. Dar am preferat să intrăm şi să facem treabă.

Cetăţenii români ne vor judeca la sfârşit. Am preferat să nu stăm pe margine şi să comentăm, ci să căutăm soluţii, să intrăm în bătălie şi să încercăm să salvăm ce se poate într-o perioadă atât de grea nu numai pentru România”, a declarat, joi după-amiază, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, potrivit Agerpres.

Ioan Mang, preşedintele PSD Bihor, susține faptul că „intrarea PSD la guvernare se vede” deoarece „dacă rămânea alt partid, astăzi, curentul, gazul, energia costa mult mai scump” și „nu se aplica niciun pachet social”.

„Părerea mea este că faptul că am intrat la guvernare se vede. Dacă nu intram la guvernare şi rămânea alt partid (al celui care a făcut afirmaţia), astăzi curentul, gazul, energia, în general, costa mult mai scump, nu se aplica niciun pachet social, pentru că dânşii au un singur scop, ong-urile.

De exemplu, ultima discuţie cu o doamnă de la USR, pe televiziune, era legată de ce se va întâmpla cu banii care vor veni din off-shore, ca urmare a exploatării gazelor din Marea Neagră.

Noi am spus că acei bani vor fi investiţi în primul rând în reţelele de gaz din ţară şi după aceea în alte investiţii în energie. Ei ar fi vrut ca banii să ajungă la ong-urile care se ocupă de Pilonul III de pensii, adică nu-i mai vedea nimeni niciodată. Cine ştie când.

Asta e diferenţa de viziuni între noi şi respectiva formaţiune politică. Ei au interese clare, ale lor, pentru a cheltui bani pe studii, pe ong-uri, tot felul de documente, dar nu pentru a face ceva”, a explicat Ioan Mang.

PSD: Alianța PNL-PSD este o siguranţă, o stabilitate în vremuri tulburi

De asemenea, Emilian Pavel, preşedinte executiv al PSD Bihor, susține faptul că aliața politică dintre PNL și PSD este „o siguranţă, o stabilitate în vremuri tulburi”.

„Şi nu doar echilibru, ci şi o siguranţă, o stabilitate în vremuri tulburi. Cred că cel mai important lucru în politică este echilibrul. Pentru că adevărul e la mijloc. Când balanţa se înclină prea mult într-o parte sau alta, ea trebuie readusă în echilibru.

Sper că, acum, lucrurile se vor echilibra foarte bine, prin coaliţia PSD-PNL de la guvernare. S-a văzut din start că venirea PSD-ului la guvernare a înclinat balanţa spre sprijin către cetăţeni”, a spus Emilian Pavel.

„Dacă unii spun că este “o alianţă nenaturală”, eu nu vreau să dau lecţii niciun senator sau deputat de la alte partide, dar cred că ar trebui să ne uităm mai mult spre ce se întâmplă în Parlamentul European, cum aceste alianţe se creează de la proiect la proiect.

De multe ori, de la amendament la amendament. Astăzi, stânga face majoritate cu dreapta, la un proiect, dar, peste jumătate de oră, PPE face o majoritate cu Renew şi cu Verzii şi cu extrema Stângă, la alt proiect. Sau peste zece minute, majoritatea se creează, fără Populari, cu celelalte grupuri parlamentare.

Sau invers, rămân social-democraţii pe dinafară şi creează altă majoritate. De aici trebuie să pornim când discutăm despre coaliţii şi să evităm aprecieri ca nenatural”, a adăugat Emilian Pavel.