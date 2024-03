Metropolele de pe Coasta de Est a SUA se scufundă din cauza schimbărilor climatice

Marile orașe de pe coasta de est a SUA se confruntă cu fenomenul de scufundare. Experții avertizează că există mai mulți factori care contribuie la această situație, incluzând schimbările climatice, conform informațiilor transmise de The Guardian.

Între anii 2007 și 2020, orașe precum New York, Baltimore și Norfolk din Virginia au înregistrat o scufundare cu aproximativ 2 mm pe an, în timp ce alte locuri au suferit o rată de scufundare dublă sau chiar triplă. Charleston, Carolina de Sud, s-a scufundat cel mai rapid, cu 4 mm pe an.

O parte din această scufundare este rezultatul epuizării apei subterane pentru aprovizionarea cu apă sau pentru exploatarea gazelor naturale, însă în cazul New York-ului și al altor orașe, scufundarea este provocată și de greutatea clădirilor lor. Situația este complexă, implicând o gamă diversă de factori.

După topirea masivă a straturilor de gheață la sfârșitul erei glaciare, solul a suferit modificări semnificative. Zonele nordice, care erau acoperite de gheață, au început să se ridice treptat, în timp ce zonele sudice, lipsite de gheață, au înregistrat înclinări în sens invers. În contextul schimbărilor climatice actuale, cu solul în scufundare și creșterea nivelului mării, riscul de inundații pe coasta de est a SUA este în creștere.

Infrastructura este amenințată