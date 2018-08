Marian Cozma, dezvăluiri șocante: ”Eu la anul ajung președinte. Am fost bun și prost, acum sunt rău și deștept!„

“În ’77 l-am arestat pe Ceauşescu. Eu l-am schimbat pe criminalul Roman (n.r. Petre Roman). Eu am finalizat Piaţa Universităţii. L-aţi crezut pe jegul ăla de comunist (n.r. Ion Iliescu)! De ce nu era Cozma în balcon lângă Iliescu? L-am arestat pe Iliescu la Cotroceni, iar Piaţa Universităţii l-a salvat. Iliescu este un jeg penal. Eu l-am făcut preşedinte pe Constantinescu (n.r Emil Constantinescu), care mi-a promis că-l va aresta pe Iliescu. Ce a făcut? M-a legat pe mine!

Cu şapte mii de mineri, am bătut 20.000 de mii de miliţieni. Cu pisicile i-am bătut! Eu am hoţi din 106 ţări. Nu români! La Palma de Mallorca au vrut să-l omoare spaniolii pe Radu Berceanu. Eu la anul ajung preşedinte. Am fost bun şi prost, acum sunt rău şi deştept”, a spus Miron Cozma în faţa colegilor de şpriţ, citat de Ziarulonline.ro.