Margherita de la Clejani este de-a dreptul îngrozită! Cum am intrat aici am fost șocată. Ce i s-a întâmplat fiicei Clejanilor

Cei care îi urmăresc activitatea Margheritei de la Clejani din mediul online, au putut afla că vedeta a avut parte de un adevărat șoc atunci când a ajuns la magazinul său de pe Calea Victoriei.

Aceasta a povestit pe Instagram că a găsit geamurile inscripționate cu spray și i-a întrebat pe internauți cum ar trebui să procedeze în astfel de condiții.

”Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? ”, spune aceasta.

”Nu am dușmani, nici prieteni”

Fiica Clejanilor a mai notat că nu înțelege motivul pentru care i sa întâmplat acest lucru, subliniind că nu are nici prieteni, nici dușmani. Vedeta a povestit că a fost șocată când a văzut ce s-a întâmplat cu geamul de la magazinul său.

Margherita de la Clejani a spus și că a încercat deja să curețe spray-ul de pe geamuri, dar că vopseaua nu se ia.

”Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, le-a mărturisit fiica Clejanilor fanilor de pe Instagram.

Momente de panică pentru Margherita de la Clejani

Vedeta a acceptat provocarea de a face parte din echipa divelor de la “Splash! Vedete la apă”, emisiunea difuzată de Antena 1.

Din păcate, Margherita nu ştie să înoate, iar asta i-a influenţat puternic momentul, cu toate că s-a antrenat pentru săritură mai multe zile. Tânăra a fost printre primele vedete care au avut probleme serioase în emisiune, fiind în centrul unor momente dramatice. A fost nevoie de intervenţia medicilor la piscina din Băcău care găzduieşte emisiunea “Splash! Vedete la apă”.

Margherita trebuia să efectueze o săritură în apă de la 5 metri înălţime, în faţa juriului şi a camerelor de luat vederi.

„Am făcut trei zile de antrenamente. (…) Aș vrea să se știe că nu știu să înot”, a declarat ea, chiar înainte de a se pregătit să sară.

Totuşi, faptul că nu ştia să înoate, plus emoţiile ce au cuprins-o în momentul în care a urcat la 5 metri înălţime, au făcut-o să-şi piardă cunoştinţa şi să leşine. A fost un mare noroc pentru ea că nu a căzut de la acea înălţime atunci când i s-au înmuiat picioarele, ci s-a prăbuşit pe trambulină.