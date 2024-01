Carmen Harra a formulat un set de prognoze pesimiste pentru România în 2024. În cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, cunoscuta prezicătoare a menționat că anul 8, în care vom intra curând, va fi caracterizat de mișcări în toate direcțiile și în orice domeniu de interes.

Harra a anticipat un cutremur de magnitudine semnificativă în România, așadar, este important ca oamenii să fie pregătiți. De asemenea, a avertizat că vor apărea numeroase probleme și în situația financiară a tuturor.

În viziunea prezicătoarei, anul 2024, chiar dacă este numit „Justițiar”, se anunță a fi agitat, caracterizat de numeroase transformări în:

Se preconizează schimbări de guverne și căderea unor figuri importante ale lumii, mai ales având în vedere apropierea alegerilor în numeroase țări. Cu toate acestea, cursul istoriei este prevăzut a fi, în esență, unul pozitiv.

Carmen Harra atrage atenția asupra faptului că în 2024 vor avea loc transformări semnificative, dar nu exclusiv într-un sens pozitiv. Prezicătoarea subliniază că vom fi confruntați și cu fenomene naturale perturbatoare, precum și cu mișcări politice care vor crea confuzie.

„2024 este un an karmic, afectează economia și inflația. Ar fi bine să investim banii decât să-i ținem la ciorap. În 2024 așteptați-vă la niște schimbări care or să vă uimească. Este un an care ne șochează, ne pune pe gânduri, ne aduce în lumină lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm. Este un an care ne aduce în față evenimente peste noapte, atenție la cutremure.

Va fi un cutremur mare, se va zgudui totul. Oamenii încep să se retragă în zone montane, pentru că se simt feriți. Totul este la nivel psihic și mental, din cauza stresului oamenii dezvoltă tot felul de tulburări”, a precizat Carmen Harra.