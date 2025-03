Această coincidență i-a adus popularitate, atrăgând un număr mare de urmăritori interesați de prognozele sale.

„Pentru cei care resping ceea ce fac, cum pot explica această coincidență? Este nevoie de abilități serioase pentru a anticipa unde vor avea loc cutremurele”, a declarat Dmitruk în ajunul Anului Nou. Cu toate acestea, comunitatea științifică rămâne sceptică, susținând că predicția exactă a cutremurelor este imposibilă.

Seismologii contrazic teoria predicției cutremurelor

Lucy Jones, expert în seismologie și fostă cercetătoare la US Geological Survey (USGS), afirmă că încercările de a anticipa „marele cutremur” au existat dintotdeauna, dar fără succes. „Nevoia umană de a găsi un tipar în fața pericolului este naturală, dar asta nu înseamnă că putem prezice cutremurele”, a explicat Jones pentru BBC.

Zona Eureka, unde a avut loc cutremurul din decembrie, este una dintre cele mai active seismic din Statele Unite. Aici se intersectează trei plăci tectonice, formând așa-numita Tripla Joncțiune Mendocino, ceea ce face ca seismele să fie frecvente. Deși un cutremur cu magnitudinea 7 este rar, astfel de evenimente nu sunt imposibile – începând cu anul 1900, în zonă au fost înregistrate 11 astfel de cutremure.

Jones susține că a „ghici” un cutremur într-o astfel de regiune nu este o realizare extraordinară. Cutremurele sunt evenimente naturale care au loc frecvent, iar coincidențele sunt inevitabile.

De ce nu pot prezise cutremurele?

Jones explică faptul că procesele geologice care duc la un cutremur sunt extrem de complexe și nu urmează un model predictibil. „Cutremurele sunt ca ruperea unei bucăți de hârtie – odată ce începe să se rupă, procesul continuă în mod imprevizibil”, spune specialista.

USGS confirmă că, deși se poate estima probabilitatea unui cutremur într-o anumită zonă pe parcursul mai multor ani, nu există o metodă de a preciza data, ora sau magnitudinea exactă. Totuși, studiile arată că anumite regiuni au un istoric seismic regulat. De exemplu, falia San Andreas produce cutremure majore la fiecare 200-300 de ani, iar zona de subducție Cascadia poate declanșa mega-tsunami la fiecare 300-500 de ani.

Predicții sau coincidențe?

În cariera sa, Lucy Jones a primit mii de „predicții” despre cutremure, iar multe s-au dovedit a fi simple coincidențe. „Când primești câte o predicție în fiecare săptămână, cineva va avea dreptate la un moment dat. Problema este că, apoi, acea persoană încearcă să prezică alte zece cutremure și niciunul nu se mai adeverește”, spune ea.

Dmitruk nu are studii științifice, iar predicțiile sale sunt vagi și contradictorii. La un moment dat, a susținut că un cutremur catastrofal va afecta Alaska, Japonia sau Noua Zeelandă, fără a oferi date clare. Conform USGS, o predicție validă trebuie să conțină trei elemente esențiale: data exactă, locația precisă și magnitudinea estimată. Dmitruk nu îndeplinește niciunul dintre aceste criterii.

„Distribuțiile aleatorii pot părea că urmează un model. Vedem constelații pe cer, dar asta nu înseamnă că stelele au fost plasate intenționat. Frica de cutremure îi determină pe oameni să caute explicații”, conchide Jones.

Cum ne pregătim pentru cutremure?

Deși cutremurele nu pot fi prezise, există metode eficiente de pregătire. În fiecare an, milioane de americani participă la The Great ShakeOut, cel mai mare exercițiu de cutremur din lume. Acesta include tehnici esențiale precum Drop, Cover and Hold On – îngenuncherea, protejarea sub un obiect solid și menținerea poziției timp de un minut.

De asemenea, USGS gestionează sistemul de alertă ShakeAlert, care detectează undele de presiune ale unui cutremur și trimite notificări pe telefoanele mobile, oferind câteva secunde prețioase pentru evacuare.

Așadar, în loc să ne bazăm pe „predicții” nesigure, experții recomandă pregătirea și conștientizarea riscurilor. Cutremurele sunt inevitabile, dar prevenția și educația pot salva vieți.