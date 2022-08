Tragedia momentului a avut loc în urmă cu doar câteva ore în Sao Paulo, Brazilia. Marele campion brazilian Leandro Lo s-a stins din viață după ce a fost împușcat mortal într-un club.

Potrivit presei internaționale, tragedia a avut loc în contextul unui conflict spontan care a fost declanșat între marele sportiv și un polițist care se afla în timpul său liber.

În urma altercației dintre cei doi, multiplul campion mondial la jiu jitsu a fost împușcat în cap în clubul de noapte respectiv din Sao Paolo. Deși medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața, sportivul, în vârstă de doar 33 de ani nu a mai putut fi salvat, scrie presa internațională.

Menționăm faptul că polițistul respectiv care se afla în afara serviciului la momentul conflictului l-a împușcat pe Lo în frunte. Conform declarațiilor făcute de martori, părerile sun împărțite.

Mai exact, sursele citate spun că sportivul l-ar fi imobilizat pe polițist, iar ulterior l-ar fi poftit afară din club acuzându-l de comportament indecent. Lucrurile s-au întors însă împotriva sportivului în momentul în care polițistul a scos pistolul.

Totodată, în raportul întocmit ulterior de oamenii legii mai scrie că polițistul ar fi luat o sticlă de pe masa lui Lo, ceea ce l-a determinat pe luptătorul de jiu-jitsu să-l doboare și să-l țină în brațe. Au fost despărțiți, iar apoi omul legii s-a ridicat în picioare și-a scos arma, și a tras chiar în fruntea lui Lo, arată sursa citată.

Amintim faptul că Leandro Lo era extrem de apreciat în Brazilia și nu numai. El a deținut până în acest weekend recordul absolut în disciplina pe care a practicat-o ani întregi. Pe tot parcursul carierei sale sportive, acesta a reușit să câștige Campionatele mondiale de opt ori la trei clase diferite de greutate.

Vestea tragică a ajuns rapid la urechile fanilor săi. Pe conturile de Twitter, dar și de Instagram au apărut nenumărate postări care confirmă decesul acestuia mult prea devreme.

O reacție în acest sens a venit și de la analistul PFL și fostul luptător UFC Kenny Florian. Într-o postare pe contul personale e socializare, acesta a comentat situația făcând câteva precizări scurte. „O zi foarte tristă pentru comunitatea BJJ”, se arată în postarea sa.

A very sad day for the BJJ community. Leandro was a legend. https://t.co/zxbCP2E2SK

— Kenny Florian (@kennyflorian) August 7, 2022