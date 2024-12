Rocky Colavito, un jucător de excepție și extrem de popular, care a fost implicat într-unul dintre cele mai discutate schimburi din istoria sporturilor din Cleveland, a murit. Acesta avea 91 de ani.

De nouă ori selecționat în All-Star, Colavito a murit marți acasă la el, în Bernville, Pennsylvania. Purtătorul de cuvânt al echipei Cleveland Guardians, Bob DiBiasio, a spus că a fost informat de familie și că membrii familiei erau alături de Colavito.

În cele opt sezoane petrecute cu Indians, Colavito a lovit 190 de home runuri și a adus 574 de puncte. Se află pe locul 12 în lista celor mai multe home runuri din istoria clubului. Colavito a fost inclus în Hall of Fame-ul echipei în 2006.

The Cleveland Guardians are deeply saddened by the loss of Rocky Colavito. Beloved by fans, Rocky spent eight of his fourteen MLB seasons with Cleveland. He represented the club in three All-Star Games while finishing top-5 in MVP voting on three occasions.

