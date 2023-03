Medicamentul se numește Wegovy și este injectabil. Potrivit autorităților, acesta va putea fi procurat numai pe bază de rețetă. Acum, se va putea achiziționa și în Marea Britanie.

Wegovy a fost folosit și de către Elon Musk în toamna anului trecut. În octombrie 2022, miliardarul a fost întrebat de către un utilizator Twitter care este secretul său pentru a fi în formă și sănătos. Omul de afaceri a răspuns că folosește acest medicament pentru slăbit.

Hey, @elonmusk what’s your secret? You look awesome, fit, ripped & healthy. Lifting weights? Eating healthy? pic.twitter.com/mYeOUOLvgH

— Eva McMillan ♥️ (@EvasTeslaSPlaid) October 1, 2022