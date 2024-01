A murit actrița Vinie Burrows

Fie pe scenă, fie în afara ei, Vinie Burrows părea mereu conștientă de cine era și unde se afla, scrie New York Times.

Conform profilului său de pe site-ul „Notable Black American Women”, editat de Jessie Carney Smith, Burrows s-a născut pe 15 noiembrie 1928, în New York. Ea și-a dat masteratul la Universitatea din New York. De asemenea, avea un doctorat onorific la New School.

Doliu în teatru. Burrows era încă studentă la NYU, în 1950, când și-a făcut debutul pe scenă cu rolul Helen Hayes în spectacolul „The Wisteria Trees”. Acesta a fost scris de Joshua Logan și bazat pe piesa ”Livada cu vișini” a lui Cehov. A urmat o succesiune de spectacole pe scenă, începând cu „The Green Pastures” în 1951, până la „Black Medea” în 1978.

În toată această perioadă, ea a împărțit scena cu personalități de culoare precum Mary Martin, Cicely Tyson, James Earl Jones și Ossie Davis. Numeroasele ei apariții la televizor au inclus emisiuni de succes. Precum „The Merv Griffin Show” și „The Tonight Show”.

A decis să se orienteze spre spectacole solo

După aparițiile scenice la Greenwich Mews Theatre în 1968, Burrows a făcut turnee în peste 900 de colegii din SUA și din străinătate, bucurându-se de un mare succes. „Ca actriță de culoare”, a explicat ea în cartea lui William Smith, „al cărei aptitudini actoricești nu au fost niciodată folosite pe deplin în teatrul american, m-am orientat către spectacole solo, nu doar pentru a găsi un loc de muncă, ci și pentru a obține împlinire artistică și satisfacție personală”.

Pe lângă interpretarea unor femei de culoare, ea a produs și a interpretat un colaj cu șapte femei. El se baza pe scrierile lui Shakespeare, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe și Langston Hughes.

Angajamentul față de autodeterminarea negrilor s-a manifestat dincolo de teatru

Burrows s-a opus filmelor anilor 1970 în care bărbații de culoare erau „super-solicitați”. După cum spunea ea intr-un interviu, se pare că ”acum negrii au devenit foarte frumoși și generoși” pentru producătorii albi.

Acest angajament față de autodeterminarea negrilor s-a manifestat dincolo de teatru. A mers până la calitatea sa de membru în mai multe organizații: Alianța Teatrului Negru, Comitetul pentru Negri în Artele Breslei Actorilor, reprezentantă permanent a Organizației Neguvernamentale la ONU și vicepreședinta femeilor pentru egalitatea rasială și economică.

Ea a primit un premiu Obie pentru întreaga activitate în 2020.

A adus o nouă vizibilitate și respect actorilor de culoare

Anul trecut, o altă cunoscută actriță de culoare, Lea Garcia, care a spart toate stereotipurile rasiale și a reușit să joace în numai puțin de 200 de roluri, atât în teatru, cât și în televiziune, a murit. Avea vârsta de 90 de ani. Cunoscuta actriță braziliană care a jucat în celebrul film „Orfeu negru”. El a fost regizat în 1959 de Marcel Camus. Actrița era cunoscută românilor din celebrul serial al anilor 70, „Sclava Isaura”. Serialul a fost realizat de televiziunea braziliană.

Ea fost cea care a adus o nouă vizibilitate și respect actorilor de culoare din Brazilia, după interpretarea magistrală din filmul „Orfeu negru”, distins în 1959 cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, scrie The Washington Post.

Moartea sa, cauzată de complicații cardiace, a fost confirmată de familie, pe contul de Instagram. Actrița a murit într-un spital din Gramado, unde venise pentru a primi un premiu pentru întreaga activitate la Festivalul de film din acel oraș. Fiul său, Marcelo Garcia, care era și managerul ei, a acceptat premiul în locul mamei sale.