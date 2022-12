Pe lângă apariția anxietății la șoarecii care au consumat aspartam, s-a constatat că efectele s-au extins și până la două generații ale masculilor expuși la acest îndulcitor. Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, scrie Sciencealert.

Aprobat în 1981 de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA), aspartamul este utilizat în alimente și băuturi cu conținut scăzut de calorii. Astăzi, se găsește în aproape 5.000 de produse diferite, consumate de adulți și copii.

Comportament anxios la șoarecii care au consumat apă cu aspartam

Când oamenii de știință au oferit unui eșantion de șoareci acces liber la o cantitate de apă cu aspartam, echivalând cu 15% din cantitatea zilnică maximă recomandată de FDA pentru oameni, rozătoarele au

prezentat, în general, un comportament mai anxios în testele special concepute. Și mai surprinzător a fost că efectele s-au putut observa și la descendenții animalelor, timp de până la două generații. „Acest studiu arată că trebuie să privim în urmă, la factorii de mediu, pentru că ceea ce vedem azi nu este doar ceea ce se întâmplă azi, ci, mai curând, ce s-a întâmplat în urmă cu două generații și poate chiar mai mult”, spune neurologul Pradeep Bhide, de la Universitatea de Stat din Florida.

Schimbări semnificative în amigdala cerebrală

Anxietatea a fost măsurată printr-o varietate de teste ale labirintului, pe mai multe generații de șoareci.

Cercetătorii au efectuat, de asemenea, secvențierea ARN-ului pe părți cheie ale sistemului lor nervos, în funcție de modul în care genele țesuturilor erau exprimate. Cercetătorii au descoperit și schimbări semnificative în amigdala cerebrală, o parte a creierului asociată cu reglarea anxietății. Oamenii de știință susțin că amigdala cerebrală

(situată adânc în creier) este zona unde se naște senzația de frică și anxietate.

Aspartamul, asociat cu numeroase reacții adverse

Când este consumat, aspartamul se împarte în acid aspartic, fenilalanină și metanol, care pot afecta sistemul nervos central. În ultimii ani, au apărut numeroase semne de întrebare cu privire la reacțiile adverse ale acestui îndulcitor, considerat periculos în anumite cazuri. Se consideră că este vinovat pentru declanșarea urmatoarelor

afecțiuni: dureri de cap, depresie, cancer.