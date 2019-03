Atunci când vine vorba de o achiziție în materie de electronice și electrocasnice brandul este un element important pentru clienți, însă nu bate prețul. De cele mai multe ori clienții plătesc pentru un produs cu caracteristici similare sau chiar mai slabe mai mulți bani pentru că brandul este cunoscut. Spre exemplu, un telefon iPhone X se vinde în țara noastră cu 5.500 de lei, deși pe americani îi costă doar 1.400 de lei să îl producă. Un telefon Xiaomi cu aceleași performanțe costă 2.000 de lei. De asemenea, în cazul televizoarelor sau a laptopurilor alegerea este una dificilă deoarece majoritatea au caracteristici similare, iar de cele mai multe ori prețul face diferența. Mulți, însă, ajung să cumpere produse românești fără să își dea seama.

Retailerii electro IT din țara noastră au remarcat tendința oamenilor de a cumpăra produsele mai ieftine, neținând cont de brand, și au lansat mărci proprii. Altex, cel mai mare jucător pe piața electro-IT, a lansat în urmă cu 12 ani brandul Myria. La început, Altex comercializa sub acest brand calculatoare creând în acest sens o linie modernă de asamblare. Au urmat tablete, periferice și accesoriile de gaming. Gama de produse s-a extins constant astel că din 2011 au fost introduse produsele pentru bucătărie, de îngrijire personală, confort şi climatizare sau filtre pentru apă. În prezent sub brandul Myria, Altex comercializează becuri, ceasuri inteligente, telefoane, boxe, frigidere, mașini de spălat etc. Un alt brand propriu Altex este Teletech. Produsele Teletech sunt televizoarele, sistemele audio sau suporturile pentru TV.

Denumiri nemțești și englezești

eMAG, cel mai mare magazin online de la noi, a lansat brandurile proprii Wink şi Star-Light în 2015. Sub brandul Wink, eMAG comercializează, becuri inteligente, veioze și lămpi, mp3 playere, iar sub marca Star-Light o gamă variată de electronice și electrocasnice, de la televizoare la mașini de spălat. eMag mai deține brandurile Kring și Wunderkid și Steinhaus. Explicația acestor nume este simplă. eMAG comercializează aceste produse în toate țările unde este prezent: Polonia, Ungaria, Bulgaria. Sub brandul Kring, eMAG vinde prosoape, lenjerii de pat, covoare mobilă, căzi și alte obiecte sanitare, iar sub brandul Steinhaus comercializează unelte electrice precum bormașini sau șurubelnițe electrice. Deoarece mâncarea pentru animale, dar și produsele pentru copii sunt la mare căutare, eMAG a creat brandul Mappy sub care vinde scaune pentru copii și Wunderkid, brand sub care se comercializează mobilă pentru camera copilului. Pentru animale există brandurile Mellow și Brown Dog.

Mult mai multe mărci are în portofoliu Network One Distriburtion (NOD), cel mai mare jucător de pe piaţa locală de distribuţie IT&C, controlat de antreprenorul Iulian Stanciu. Mărcile proprii NOD sunt: Heinner, Cooking by Heinner, Heinner Home, Heinner Tools, Vanora, Horizon, Serioux, Momki, U-grow și Pegas. NOD este acționarul majoritar la Atelierele Pegas. În fiecare categorie există sute de articole, iar NOD se pregătește anul acesta să lanseze noi branduri. “Categoria mărcilor proprii NOD a înregistrat o evoluție foarte bună în 2018. Întreaga divizie de mărci proprii a înregistrat o creștere de peste 25% comparativ cu anul anterior. Vom avea branduri noi în 2019. Le vom anunța în momentul în care vor fi disponibile”, au declarat pentru Capital oficialii companiei.

Televizoarele se vând foarte bine

Cele mai populare produse dintre toate mărcile proprii NOD sunt electrocasnicele, televizoarele, articolele de menaj şi textilele. Heinner, Horizon și Serioux aduc bani frumoși distribuitorului IT&C. Astfel, în ultimii trei ani, compania a reușit performanța să vândă 100.000 de televizoare Horizon. Toate produsele au garanție 3 ani, în condițiile în care garanția obligatorie este de doar 2 ani. Unele televizoare au garanție 5 ani. Producția este realizată în fabrici din Turcia, Polonia, Ungaria și China.

Brandul Heiner se află în top 5 branduri în România la anumite categorii, cum ar fi mașini de tocat, storcătoare, hote. Ținta companiei este să treacă de 50 de milioane de euro anual. Produsele Heinner se vând în Ungaria, Bulgaria, Polonia, Grecia și Moldova. Toate au garanție cuprinsă între trei și cinci ani în funcție de produs.

Brandul Serioux a adus NOD 25 de milioane de euro în perioada 2013-2017, peste 2,3 milioane de produse fiind livrate în acest interval de timp. Aceste produse sunt realizate în China.

Reprezentanţii companiei au anunţat că anul acesta vor exista categorii noi de produse în cadrul tuturor brandurilor, dintre care: confecţii, produse ecologice, monitoare, surse & carcase, maşini de spălat vase. În total, brandurile proprii Momki, Serioux, Horizon şi Heinner aduc 20% din veniturile Network One Distribution. Liderul pieţei de distribuţie IT&C din România a reuşit să îşi crească în 2017 afacerile cu aproape 10%, iar profitul net cu peste 80%, conform datelor raportate de companie la Ministerul de Finanţe. Cifra de afaceri netă a NOD a fost în 2017 de 238 milioane euro.

Piață de peste 2 mld. euro

Piața românească de electronice și electrocasnice este într-o evoluție continuă. În trimestrul al treilea din 2018 piața a crescut cu 14%, față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 814 milioane euro, conform datelor GfK. Motoarele de creștere ale pieței au fost sectorul telecom, care a marcat un avans de 19%, si cel al echipamentelor de birou, cu 17%. Produsele electronice au câștigat 11,7%, mai ales datorită performanței categoriei de televizoare, care a marcat o creștere de 12%. Sectorul electrocasnicelor mari și-a majorat valoarea cu 11%, iar cel al electrocasnicelor mici cu 8%. Per ansamblu, piața a crescut, în perioada ianuarie – septembrie, cu 17,1%, până la 2,22 miliarde euro.

