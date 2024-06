Întrebat dacă au existat discuții în cadrul coaliției privind impozitării progresive, Marcel Ciolacu a răspuns:

„Sunt unul dintre susţinătorii impozitării progresive, dar de asemenea nu exclud ca să rămânem cotă unică. Dacă am fi reintrodus cota unică, fiindcă noi nu mai avem cotă unică în România, ar fi însemnat să măresc taxele. Am văzut că prin Parlament s-au gândit unii să mă oblige să introduc cota unică. Asta ar fi însemnat să măresc taxele şi am încercat să le explic. Se pare că, până la urmă, au înţeles”.