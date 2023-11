Referindu-se la căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex, premierul Marcel Ciolacu spune că societatea românească încă nu e pregătită pentru așa ceva.

România trebuie să prezinte, până pe 25 martie, propunerile de măsuri în urma deciziei CEDO referitoare la recunoaşterea cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex.

Şeful Executivului a mai spus că nu este „un om obtuz” şi are prieteni care „au relaţii cu un alt bărbat”. El a explicat însă că vorbeşte din punctul de vedere al unui prim-ministru.

„Nu sunt un om obtuz. Eu nu am nicio reţinere. Am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat. Nu am nicio problemă. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere de prim-ministru”, a completat Ciolacu.