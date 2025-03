Guvernul României accelerează procesul de digitalizare a serviciilor publice, printr-un set de contracte de finanțare în valoare de 100 de milioane de euro, provenite din fonduri europene, spune Marcel Ciolacu.

Acest demers subliniază angajamentul ferm al autorităților de a utiliza eficient resursele UE și de a moderniza administrația publică.

Marcel Ciolacu spune că noua investiție are un impact direct asupra cetățenilor, atât din țară, cât și din diaspora, precum și asupra mediului de afaceri.

Principalul obiectiv al acestui proiect este eliminarea birocrației excesive, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să depună aceleași documente în mod repetat la ghișee.

Prin interconectarea bazelor de date, instituțiile publice vor putea comunica mai eficient între ele, facilitând accesul rapid la informații și servicii digitale.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța acestei inițiative, menționând că implementarea noilor soluții digitale va contribui la reducerea cozilor la ghișee și la eliminarea necesității depunerii multiple a acelorași documente.

Astfel, instituțiile publice vor putea accesa datele necesare în mod automat, fără a impune cetățenilor sarcini administrative suplimentare.

Un alt aspect esențial al acestui proiect este lansarea unei platforme digitale moderne, care va facilita accesul românilor din străinătate la servicii publice și finanțări nerambursabile.

Premierul a reiterat promisiunea de a elimina cozile la consulate și de a oferi soluții eficiente pentru cei care trăiesc în afara țării.

De asemenea, mediul de afaceri va beneficia de o monitorizare îmbunătățită a schemelor de ajutor de stat, ceea ce va permite o alocare mai precisă și mai eficientă a resurselor financiare destinate firmelor românești.

Premierul a evidențiat faptul că România a atras peste 100 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană de la momentul aderării, demonstrând că aceste fonduri reprezintă un element crucial în dezvoltarea țării.

În acest context, Ciolacu a avertizat asupra importanței utilizării eficiente a resurselor europene, menționând că aceste finanțări au contribuit la realizarea celor mai mari investiții publice din istoria României.

”Sunt noi dovezi că România se modernizează cu banii europeni. Tocmai am depăşit pragul de 100 de miliarde de euro primite de la Uniunea Europeană, în cei 18 ani de la aderare. Asta înseamnă că pentru fiecare euro cu care am contribuit, am primit de la Uniunea Europeană 3 euro. Când românii mai aud vreun mistic care le spune că nu avem nevoie de banii europeni, să se gândească bine cum ar fi arătat astăzi România cu 100 de miliarde de euro mai puţin şi cum ar arăta viitorul nostru fără această resursă, finanţând cele mai mari investiţii publice din istorie şi cum ar arăta românii din nou la cozi în faţa ambasadelor, să călătorească în Europa”, a subliniat Marcel Ciolacu.