Premierul Marcel Ciolacu a declarat că niciun spital nu va rămâne fără bani de salarii și de medicamente. Acesta a mai precizat că până la rectificarea bugetară, astfel de fonduri vor fi asigurate prin Fondul de rezervă al Guvernului.

Șeful Executivului a participat luni, pe data de 2 octombrie, la inaugurarea unui nou amfiteatru al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

În cadrul evenimentului, a fost întrebat despre faptul că spitalele „nu au bani nici măcar de medicamente” şi ar urma să intre în „incapacitate de plată” în luna octombrie.

„Am anticipat împreună cu ministrul de Finanţe şi cu ministrul Sănătăţii o astfel de situaţie. Mai mult, am aprobat în guvern procedura, până se va face rectificarea, cum se acoperă aceste cheltuieli, am făcut prin Fondul de rezervă al Guvernului.

În acest moment nu este un blocaj, nu mai speriaţi oamenii, lăsaţi-i. Spuneţi-mi ce manager şi îl sun imediat, să văd ce sumă… dacă vorbim ceva generic… În ceea ce priveşte Casa de Sănătate, ştiţi foarte bine că am venit şi am schimbat toată conducerea.

Mai ştiţi la fel de bine că am găsit 6 miliarde de lei acordate pe concediile medicale, ştiţi la fel de bine că am venit pe măsurile fiscale ca să plătească toată lumea CASS, 1,6 milioane de oameni nu plăteau CASS. Acele fonduri merg la Sănătate. Deci, cu alte cuvinte, am văzut şi probleme şi am şi intervenit şi nu a rămas până în acest moment niciun spital fără bani de salarii şi de medicamente. Cu certitudine, nu vor rămâne”, a declarat el.