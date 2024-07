Victor Ponta consideră că Marcel Ciolacu poate face mult mai mult bine din postura de premier

Victor Ponta, fost preşedinte al PSD, a păstrat o relaţie apropiată cu actualul lider social-democrat, premierul Marcel Ciolacu.

Acesta din urmă are şanse mari să fie desemnat candidatul PSD pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Victor Ponta însă are o altă părere. El îl sfătuieşte pe Ciolacu să nu urmeze această direcţie.

Fostul premier atrage atenţia că România are nevoie de un Executiv care să conducă ţara în mod corect şi eficient. Din păcate, din postura de preşedinte nu se poate face mare lucru în acest sens, atrage atenţia Ponta.

Mai mult, crede el, nu există un politician mai potrivit care să îl înlocuiască pe Marcel Ciolacu la conducerea Guvernului, dacă ar deveni preşedintele României.

Victor Ponta spune că probleme care îi macină cu adevărat pe români, precum pensiile, salariile, taxele sau creşterile de preţuri nu sunt decise de preşedinte, ci de prim-ministru.

„E normal ca prezidențialele să fie cele mai interesante, și pentru public, și pentru presă. Da, știți, io o țin pe-a mea: că la anul, salariul, pensia, prețul, taxele, tot, n-o să le decidă președintele. O să le decidă Guvernul. Așa că tare mă doare. Pot să dezvălui, așa, că nu se supără, că mai vorbesc cu domnul Ciolacu. Îi zic, «Domnule, vreau să câștigi la prezidențiale, dar numai gândul că pleci, cine vine prim-ministru, cum faci? Te-ai gândit?»”, a afirmat Ponta, duminică seară, la Antena 3.

Un leneș ca Iohannis se naște o dată la 100 de ani, îl înţeapă Ponta pe actualul preşedinte

Victor Ponta spune că nu are o informaţia clară cum că Marcel Ciolacu va candida la alegeri prezidenţiale. Liderul PSD nu i-a spus nimic în acest sens.

Ponta afirmă că i-a sugerat lui Ciolacu să rămână la Palatul Victoria, dacă îşi doreşte cu adevărat să muncească pentru România.

Cât despre actualul preşedinte, Klaus Iohannis, care l-a învins pe Ponta atunci când a câştigat primul său mandat la Cotroceni, fostul premier spune că a venit momentul ca românii să scape de 10 ani de nesimţire şi de indolenţă.