Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a anunțat joi că, în viziunea lui, ar fi remaniat câțiva miniştri „de mult timp”, însă a concretizat că aceasta este atribuția premierului Nicolae Ciucă.

„Evaluarea miniştrilor o face prim-ministrul. Discuţiile pe care le am şi în interiorul coaliţiei şi cu colegii mei sunt nişte discuţii… Eu aş fi făcut remaniere în mai multe domenii, de mult timp. Nu sunt prim-ministru şi nu eu fac remanierea”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor din cadrul Parlamentului României pentru DCNews Live.

Ciolacu a spus că încă nu au avut discuții în interiorul partidului cu privire la demiterea lui Virgil Popescu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că nu a avut discuţii cu privire la o eventuală remaniere a ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL) adăugând că moţiunea simplă care a fost depusă împotriva acestuia este „un instrument politic”.

„Eu nu pot să fiu ipocrit, ca USR-ul, nu pot să vin cu o moţiune, după ce eu am stat şi am aplaudat liberalizarea tembelă, când toată lumea spunea, şi BNR-ul (…), puteai să negociezi, ca acea liberalizare să se întâmple peste un an, peste doi”, a explicat liderul social-democraţilor.

Marcel Ciolacu a criticat discursul liberarilor cu privire la economiile consumului de energie

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu vede o soluție în ceea ce privește raționalizarea consumului de energie pe fundalul creșterii facturilor. Acesta susține că politicienii trebui să găsească alternative pentru a crea condiții de trai mai bune pentru români.

„Nu pot când citesc mai ales niște lideri de dreapta din România, dar și din Europa, care au început să vorbească despre raționalizare, despre cum să stingem becurile. Oameni buni, eu, Gabi Firea, Felix Stroe, Gabi Mutu, noi am trăit asemenea vremuri.

Noi nu trebuie să venim cu un astfel de mesaj. Datoria noastră este cu totul și cu totul alta. Trebuie să ne implicăm și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a nu vă schimba modul de viață”, le-a spus Marcel Ciolacu tinerilor din PSD.

„Părinții voștri au muncit și au murit ca astăzi România să aibă cât de cât o independență energetică, nu trebuie să venim noi, acum, și să distrugem ce au construit ei, sub o umbrelă că există o criză și trebuie să începem să raționalizăm, să învățăm cum să ne spălăm mai.. Nu, obligația unor lideri politici este să găsească soluții și să se implice, nu să se vaite”, a adăugat Ciolacu.