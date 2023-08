Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, la Atena, în Grecia, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderul PSD i-a transmis lui Zelenski că România susține începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE în acest an.

Marcel Ciolacu este prezent, luni, în Grecia pentru a participa la dineul informal cu lideri europeni, oferit de premierul elen Kyriakos Mitsotakis. Printre întâlnirile avute de liderul PSD la Atena s-a aflat și o întrevedere cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

De altfel, șeful Guvernului României a ținut să marcheze momentul pe contul său de Instagram. El a transmis un mesaj despre discuțiile pe care le-a avut cu Volodimir Zelenski.

De asemenea, a fost reafirmat sprijinul pentru procesul de extindere cu Balcanii de Vest și statele din vecinătatea estică.

Discussed with president @ZelenskyyUa about Romania’s continuous efforts to support Ukraine.

🇷🇴 stands with 🇺🇦 till its victory & in the reconstruction. We support the start of the accession negotiations with the #EU this year.

Romanians in Ukraine have our common support. pic.twitter.com/viPblFgFu5

