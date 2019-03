Manipulare! Viorica Dăncilă: ”românii au dreptul să ştie adevărul”. Premierul vorbește despre OUG 114

Dăncilă a afirmat că Ordonanţa de urgenţă 114/2018 conţine un set de măsuri de stimulare a dezvoltării economice, prin creşterea nivelului de investiţii, prin susţinerea proiectelor cu beneficii directe pentru cetăţeni

Șeful Guvernului a afirmat că aceste taxe nu au fost inventate de România şi că solicitările opoziţiei cu privire la măsura legislativă sunt ”nefondate”, potrivit ProTv.

“Din prima zi a mandatului am spus că voi veni în faţa dvs de fiecare dată când va fi nevoie pentru a prezenta activitatea desfăşurată de Guvern, Parlamentul reprezentând esenţa democraţiei. Motivul îl reprezintă OUG 114. Deşi solicitarea Opoziţiei cu privire la acest act normativ are în vedere doar opiniile nefondate exprimate în spaţiul public cu privire la anumite prevederi ale acestei ordonanţe, şi nu la textul în ansamblul său, consider că prezentarea măsurilor luate prin acest act normativ este binevenită. Pentru că au apărut multe manipulări şi românii au dreptul să ştie adevărul. Actul normativ conţine un set de măsuri ce au în vedere stimularea dezvoltării economiei, prin creşterea nivelului de investiţii şi prin susţinerea proiectelor cu beneficii directe pentru cetăţeni. România nu a inventat aceste taxe, ele au fost impuse în mai multe ţări din Uniunea Europeană”, a afirmat prim-ministrul.

Viorica Dăncilă a arătat că România îşi îndeplineşte cu succes misiunea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, de la preluarea mandatului fiind închise mai multe dosare decât în timpul preşedinţiei Austriei.

“Dumneavoastră vi se pare normal ca românii să plătească dobânzi duble faţă de restul cetăţenilor din UE? (...) Deranjează pe cineva că noi gândim româneşte? Prin Ordonanţa 114 am urmărit ca aceste miliarde de euro să ajungă în bugetul statului pentru construcţia de şcoli, spitale şi autostrăzi. (...) Abrogarea ar însemna anularea creşterilor de venituri, investiţii şi facilităţi”, a subliniat şeful Executivului.

Senatorii PNL poartă banderole albe, în semn de protest faţă de adoptarea de către Guvern a OUG 7/2019 referitorare la legile Justiţiei şi a OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, liberalii solicitând abrogarea acestor acte normative.