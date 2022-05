Mama copiilor înecați de propriul tată: Acum o lună am mai avut probleme și a fost internat la psihiatrie

„Ne-am certat de ieri (vineri-n.r.), că am apelat la cineva din greșeală și mi-a zis că am ceva cu persoana aia. Mi-a zis să îmi fac bagajul să plec. Am încercat să îmi adun toate de pe acolo. Azi când a venit acasă m-a întrebat ce face fata, am zis că doarme și m-a luat direct la bătaie. Ne-am certat, m-a bătut, am fugit afară.

Mi-a luat fata din casă, fata dormea, mi-a arătat-o, mi-a zis că e ultima oară când o văd, a chemat băiatul după el, l-a băgat în mașină și a plecat. Știam că e un om nebun, știam că are prostii, dar nu m-am așteptat la asta. Ne-am mai certat, ne-am mai lovit, dar nu într-atât încât să îmi dau seama că îmi omoară copiii.

Mi-a zis de fiecare dată că dacă îl mai supăr sau altceva că o să mă bage în mașină cu tot cu copii și ne aruncă. Acum o lună jumate am mai avut probleme și am chemat poliția și l-a luat și a fost internat la psihiatrie”, a declarat mama celor doi copii înecați de tatăl lor într-un râu din Bacău, potrivit Antena 3.

Tragedie în România! Doi copii au fost înecați de propriul lor tată

Duminică după-amiază, un bebeluș de doar patru luni și un copil de cinci ani au fost înecați de propriul lor tată într-un râu din județul Bacău. Incidentul s-a petrecut după ce bărbatul respectiv a avut o dispută aprinsă cu soția sa, amenințând-o că se va arunca în râu împreună cu cei mici.

Potrivit IPJ Bacău, ucigașul nu a fost găsit, momentan, însă polițiștii români iau în calcul două variante: fie acesta s-a aruncat în râu, alături de copiii săi, fie i-a aruncat doar pe ei și apoi a fugit.

Din primele informații transmise de autoritățile locale, al treilea copil (șase ani) a reușit să scape, după ce a fugit cu bicicleta la bunicii săi, simțind că viața sa este pusă în pericol. Mama copiilor a fost cea care a alertat autoritățile locale. Polițiștii din Bacău au găsit trupurile neînsuflețite ale copiiilor în apă.

„Astăzi, la ora 13.10, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de o femeie de 23 din comuna Pănceşti despre faptul că soţul ei, un bărbat de 30 de ani, după o ceartă în familie, i-a luat pe cei doi copii, un băieţel de 4 ani şi o fetiţă de 5 luni, şi a ameninţat că se va sinucide împreună cu aceştia în baraj.

Imediat, la faţa locului, a ajuns un echipaj de poliţie şi la ora 13.26 poliţiştii au găsit copiii pe luciul apei. I-au scos la mal şi au început manevrele de resuscitare. Aceștia au fost declaraţi decedaţi.„, a transmis IPJ Bacău.

UPDATE

După mai multe ore de căutări, bărbatul nu a fost găsit. Pompierii din Bacău, împreună cu echipe de scafandri, vor relua căutările luni dimineaţă, la ora 7:00, conform oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.