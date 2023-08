Femeia care și-a aruncat copiii de la etajul 1 al unui hotel din Botoşani și care a amenințat și ea că se va sinucide i-a trimis soțului său plecat la București mai multe mesaje prin care îi reproșa faptul că nu vrea să-i ajute cu bani.

Iată unul dintre mesajele femeii (grafie originală):

„Mulțumesc ca mai fâcut sa fac ceea ce nu voiam, sper sa fii fericit acum ca ai scäpat de noi si nu mai trebuie sa ne trimiti bani ca am înteles ca asta era marea ta problema), îti doresc ca toti bani pe care o sa ii ai de acum sa ii pastrezi sa ti pui pe piept….ca niciodatã nu ti-au ajuns….regret tot ce am facut cu tine pana acum si regret ca m-am maritat cu tine, dar chestia era ca voiam sa scap de acasà…..atât.……cel mai räu îmi pare pt copii caci ei nu au nicio vina, dar nu ii pot lasa asa ai nimanui, nimeni nu o sa ii iubeascã, sper sa fii fericit farã noi, adio. Eu am încercat sa fac torul pt voi, ( tu, mama tata si etc etc) am lasat copiii fârà jucârii sau haine sau altele sa aibà toti si voi toti m-ati luat de fraiera…”