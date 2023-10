Majoritatea românilor consideră că Hamas este o organizație teroristă

Sondajul relevă faptul că 71% dintre români consideră că Hamas este o organizație teroristă. La polul opus se află 7% dintre români, care consideră că organizația este una legitimă pentru apărarea drepturilor palestinienilor. În același timp, 22% dintre cei care au răspuns sondajului spun că nu știu sau nu pot aprecia.

În ceea ce privește opinia românilor privind dreptul Israelului de a ataca Fâșia Gaza, 38% dintre cei intervievați consideră că Israelul este îndreptățit să atace după atacurile comise de Hamas. De cealaltă parte se află 36% dintre cei chestionați, care sunt de părere că Israelul nu are acest drept.

Pe de altă parte, opinia românilor este foarte clară în ceea ce privește cine are dreptate în acest conflict. Astfel, sondajul arată că 41% dintre respondenți cred că Israelul are dreptate în acest conflict și doar 10% susțin că Palestina are dreptate. Totuși, trebuie menționat că, un procent foarte mare (49%) declară că nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Cum consideră românii că poate fi oprit conflictul din Israel?

Legat de soluționarea conflictului, 43% dintre cei intervievați cred că problema poate fi rezolvată printr-un compromis negociat între cele două părți. Doar 18% consideră că acest lucru poate fi realizat printr-un acord negociat de marile puteri.

De asemenea, 14% consideră că războiul se va termina prin ocuparea completă de către Israel a teritoriilor palestiniene. Doar un procent de 4% crede că soluționarea conflictului se va face prin renunțarea de către Israel Ia pretențiile teritoriale. 19% dintre cei intervievați nu pot aprecia cum poate fi oprit acest război.

Românii au răspuns și la întrebarea privind opinia lor despre catolici, evrei, budiști, arabi și musulmani. În general, românii o părere bună despre catolici (79%), evrei (60%), budiști (43%) și arabi (42%).

În ceea ce-i privește pe musulmani, 38% au o părere pozitivă în timp ce 43% au o opinie mai degrabă negativă.

Sondajul Avangarde a fost efectuat în perioada 16-18 octombrie 2023 la comanda Digi24, fiind intervievați un număr de 700 de persoane. La întrebări a răspuns populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, din România. Marja de eroare a sondajului este de +/-4%.