Așadar, sistemul de învăţământ a înregistrat creșteri „istorice” de salarii. Mai mult, urmează să fie înregistrată o creştere în termeni reali a salariilor medii din învăţământ de peste 50%.

Acest lucru, spune ministrul, este fără precedent. Ligia Deca a spus și că a convenit să existe o creştere de 20% peste creşterea de 30% care a avut deja loc în acest an.

Este vorba despre „sume consistente”. Ministrul a promis și că instituția pe care o conduce „va lupta” ca profesorii să primească şi mai mult în noua grilă de salarizare din Legea salarizării publice.

„Majorările salariale sunt unele istorice. De la 1 iunie, acest an, până la 1 iunie anul viitor, vom vedea o creştere în termeni reali a salariilor medii din învăţământ de peste 50%. O astfel de creştere într-un interval atât de scurt este fără precedent şi la discuţiile cu federaţiile sindicale am convenit ca pentru anul viitor să existe o creştere de 20% peste creşterea de 30% care a avut deja loc în acest an.

Sunt sume consistente, sigur că ne dorim mai mult pentru dascălii noştri şi Ministerul Educaţiei va lupta ca în noua grilă de salarizare din Legea salarizării publice, ce va fi elaborată de Ministerul Muncii, profesorii să primească şi mai mult, dar cred că este un semn de respect şi un procent onorabil de creştere pentru profesia didactică şi pentru personalul din învăţământ”, a declarat Ligia Deca.