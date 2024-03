Majorarea pensiilor din septembrie. În vreme ce ministrul de Finanțe Marcel Boloș (PNL) avertizează cu privire la perspectivele economice sumbre după 2024, reprezentanții PSD se arată încrezători și promit că vor exista resurse financiare suficiente pentru a continua majorările de pensii și în 2025, chiar de la începutul anului.

În timpul recalculării planificate pentru luna septembrie a acestui an, aproape 3 milioane de pensionari se așteaptă la majorări semnificative. Începând cu 1 ianuarie 2025, se va aplica o altă mărire a pensiilor, conform unui mecanism specific. Aceasta va fi determinată de inflație (indexare) plus 50% din câștigul salarial mediu brut. Acest ajustaj va fi aplicat automat începând cu luna ianuarie.

Într-o discuție telefonică televizată, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a oferit clarificări cu privire la disponibilitatea fondurilor pentru majorarea pensiilor românilor în luna septembrie.

Cu siguranță cred că cu toții suntem extrem de determinați, iar premierul Marcel Ciolacu recent a aprobat normele metodologice de aplicare a acestei legi, lucru care cred că demonstrează seriozitate și determinare, mai ales în a implementa această lege, așa cum am scris-o și cum am votat-o în Parlament, și cum a fost promovată și publicată în Monitorul Oficial”, a precizat Marius Budăi.

„Este practic ceea ce am spus de foarte mult timp: așezarea legii pe sistemul de contributivitate și rezolvarea inechităţilor în general, ca principiul general, dar și o predictibilitate a ulterioarelor majorări, a valorii punctului de referință, majorare pe care am prevăzut-o în legea 360, în articolul 84.

În cadrul intervenției sale, el a menționat că Marcel Ciolacu a dat undă verde recent normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acestei legi, ceea ce sugerează un angajament serios și hotărâre în implementarea ei în conformitate cu votul din Parlament și publicarea în Monitorul Oficial.

Totodată, fostul ministru al Muncii a explicat că majorările din septembrie 2024 respectă „principiul contributivității”.

„Pe scurt, răspunsul la întrebarea dvs. da, vom asigura resursele să majorăm pensiile.

(În septembrie – n.r.) este practic o așezare pe contributivitate, este practic un principiu la care am ținut foarte mult când am implementat această lege, nu eu, personal, noi, PSD (…) și am spus foarte clar că trebuie ca la muncă și contribuție egală să avem pensie egală.

Acesta este principiul de la care am plecat în construcția acestei legi și acest principiu va fi, iar plățile se vor face începând cu data de 1 septembrie”, a transmis Marius Budăi, fost ministru al Muncii, luni, pentru Antena 3 CNN.