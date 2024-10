Maia Sandu are un avans de 15% față de Alexandr Stoianoglo, după primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, conform rezultatelor preliminare.

După numărarea voturilor din 98,15% dintre secțiile de votare, ea a obținut 41,83% din voturi (aproximativ 633.000 de voturi), în timp ce Alexandr Stoianoglo a obținut doar 26,40% (aproximativ 400.000 de voturi). Pe locul trei este Renato Usatîi, cu 13,75% (circa 208.000 de voturi).

Pe scurt, va fi necesar un al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale.

În ceea ce privește referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), rezultatele sunt foarte strânse. Numărul celor care au votat „DA” a crescut brusc spre finalul procesului de votare. După numărarea a 98,6% dintre voturi, 50,18% dintre alegători au votat „DA” și 49,82% au votat „NU”. Voturile rămase sunt din diaspora, de aceea, este foarte posibil ca referendumul să se încheie cu un „DA” la limită pentru modificarea Constituției, ceea ce ar permite aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar.

Datorită eforturilor moldovenilor, Maia Sandu a câștigat prima bătălie dintr-o „luptă grea”, de care depinde soarta țării. Ea s-a luptat corect și s-a câștigat corect, deși lupta a fost nedreaptă. Evenimentele din ziua anterioară, dar și din ultimii doi ani, reprezintă un atentat la adresa democrației și libertății poporului, precum și a aspirației de a face parte din familia europeană a păcii.

Dușmanii țării își doresc o Republica Moldova divizată și speriată, iar în alegeri s-a încercat fraudarea rezultatului. „Bandiții” care încearcă să revină la putere cu orice preț au vrut să folosească democrația ca pe o slăbiciune, dar moldovenii au rămas uniți și demni. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi și coruperea a 150.000 de oameni pentru a vota arată că este nevoie de o atenție sporită asupra greșelilor comise și de învățarea lecțiilor din acest atac asupra suveranității.

Jurnaliștii vor putea analiza datele atunci când instituțiile statului vor prezenta estimări concrete despre numărul de voturi cumpărate și vor putea evalua care ar fi trebuit să fie scorul real, eliminând fraudele.

Sistemul de justiție nu a făcut suficient pentru a combate furtul și coruperea voturilor și că este important „să nu ajungem un stat în care pentru păreri poți fi arestat”.

